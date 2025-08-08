La española Badosa se ausentará del Abierto de EEUU

La tenista española Paula Badosa, número doce del ranking de la WTA, anunció este viernes que no competirá en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del calendario.

"En este momento necesito enfocarme en mi salud y recuperación para poder volver más fuerte y lista para competir", escribió la deportista de 27 años en una historia en su cuenta en Instagram.

Badosa ha luchado recientemente contra problemas de espalda similares a los que le impidieron participar en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

Se perderá la cita en Flushing Meadows por segunda vez en tres temporadas tras alcanzar los cuartos de final del torneo en 2024.

La española, que alcanzó su primera semifinal de Grand Slam en el Abierto de Australia de este año, no ha jugado desde que perdió ante la británica Katie Boulter en la primera ronda de Wimbledon a finales de junio.

También se ausentó de defender la corona en el WTA 500 de Washington, que se jugó después de Wimbledon.

Ganadora de cuatro títulos de la WTA, Badosa tenía previsto formar pareja con el británico Jack Draper en dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, además de competir en individuales femeninos.

Con su retiro, la suiza Jil Teichmann (83 del ranking) accede al cuadro principal femenino del torneo de Grand Slam, que comienza el 24 de agosto, anunció la organización.

La francesa Alize Cornet (635) pasa a ocupar el primer puesto de suplente para el cuadro principal.