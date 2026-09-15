La empresa de fitness Hyrox se disculpa por un caso de incontinencia fecal en una prueba en Pekín

La franquicia de torneos de fitness Hyrox presentó el lunes sus disculpas tras haber sido objeto de fuertes críticas por haber permitido que una atleta australiana continuara una prueba en Pekín pese a un episodio de incontinencia fecal que se volvió viral en las redes sociales.

Fotos y videos publicados en las redes sociales chinas mostraron a la australiana Joanna Wietrzyk con las piernas y las zapatillas manchadas, continuando aun así con los ejercicios sobre las colchonetas de la competición organizada el sábado en la capital china.

Siguió la prueba hasta el final sin que el comité organizador interviniera.

Wietrzyk incluso ganó la competencia, según el sitio de Hyrox.

"Presento mis disculpas a todas las personas directa o indirectamente afectadas, así como a quienes consideraron que no gestionamos la situación como deberíamos haberlo hecho", indicó el lunes en Instagram el cofundador de Hyrox, Moritz Fürste.

Internautas señalaron que los participantes que siguieron a ella se vieron obligados a tocar colchonetas, asas de trineos y pistas de carrera contaminadas, según el diario oficial chino Global Times.

"Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera", recalcó Fürste.

Sin pedir disculpas, Hyrox China había admitido más temprano el lunes en un comunicado la existencia de "lagunas" en el reglamento, explicando que la ausencia de normas precisas en el manual oficial de competición había impedido a los jueces intervenir de inmediato.

"Ya se han establecido nuevas normas y procedimientos para evitar que se repitan este tipo de situaciones", según Fürste.

La falta de reacción y de disculpas inmediatas había suscitado el descontento de los internautas.

"¿Por qué no pensaron en la salud de los demás competidores y del público?", reaccionó un usuario de la red social china Weibo. "Una atleta extranjera tiene diarrea, ensucia el recorrido y aun así gana. Un atleta chino, que solo salpicó un poco de agua, recibió dos minutos de penalización (...) En fin, es favoritismo pro extranjero", opinó otro.

La televisión estatal china CCTV mencionó el incidente el lunes por la mañana y lamentó las "fallas reglamentarias que no solo perjudican la salud de los participantes, sino que sacuden el fundamento mismo de la equidad de cualquier prueba".

La competición de fitness Hyrox, creada en 2018 en Alemania y que se ha extendido por todo el mundo, combina carrera en cinta y diferentes pruebas de musculación y cardio. Se presenta en un formato estandarizado que permite comparar los resultados de un evento a otro.