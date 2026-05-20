La Copa del Mundo de eSports se traslada a París para su edición de 2026

La edición de 2026 de la Esports World Cup, el mayor torneo de videojuegos del mundo, inicialmente prevista en Arabia Saudita pero trasladada debido a la guerra en Oriente Medio, se celebrará en París este verano boreal, anunciaron los organizadores este miércoles.

Creada en 2024, la EWC se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario mundial de los deportes electrónicos. El evento reúne a más de 2.000 jugadores procedentes de unos 200 clubes de todo el mundo para competir en una veintena de juegos diferentes.

"En un principio, la edición de 2026 debía celebrarse en Riad. Pero el conflicto regional ha suscitado serias dudas sobre nuestra capacidad para garantizar que los jugadores puedan desplazarse a la región en los plazos previstos", explicó a la AFP Ralf Reichert, director de la Esports Foundation.