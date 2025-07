La confesión de Zverev reabre el debate sobre la salud mental en el tenis

La salud mental no es un tema que se aborde a menudo en el mundo del tenis, pero la reciente confesión del número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, ha colocado este asunto como uno de los debates de la presente edición de Wimbledon.

Tras caer eliminado en primera ronda, el alemán confesó a la prensa la lucha que a menudo tiene que librar dentro y fuera de las pistas.

"En general me siento bastante solo en la vida en este momento, lo que es una sensación no muy agradable", declaró el jugador de 28 años.

"Nunca he sentido este vacío antes... Simplemente me falta felicidad fuera del tenis también", añadió.

Estos comentarios llegan cuatro años después de que la exnúmero 1 mundial Naomi Osaka renunciara a Roland Garros en 2021, revelando que llevaba años sufriendo con depresión.

Al ser preguntada por las palabras de Zverev, la tenista nipona dijo que no estaba seguro de si era la "persona que debería dar consejos".

"La vida es seria y no al mismo tiempo", declaró, añadiendo que no jugó el torneo de Queen's el pasado mes de junio porque "mentalmente no me sentía preparada tras perder en Roland Garros".

Zverev, que alcanzó la final del Abierto de Australia a finales de enero, declaró el martes que siente falta de motivación en la vida, y que por primera vez ha considerado que debe acudir a terapia.

Precisó incluso en los momentos en los que ganaba no se sentía feliz o motivado para continuar.

- "Hablar abiertamente" -

Sus directos comentarios llevaron a que la bielorrusa Aryna Sabalenka le invitara a seguir "hablando abiertamente".

La número 1 del ranking femenino añadió que ella ha acudido a terapia durante cinco años.

"Creo que es realmente importante ser abierto y hablar de lo que estás viviendo porque si te lo guardas te va a destruir", dijo la tenista de 27 años.

"En el momento en el que empiezas a hablar de tus problemas, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas... ayuda a resolverlos", añadió.

La tenista N.10 del ranking WTA, Emma Navarro, opinó por su parte que es complicado que los jugadores se mantengan positivos "cuando pierdes casi todas las semanas".

"Nos tenemos a nosotros mismos como nuestros propios críticos, y sin embargo mucha gente ahí fuera son igual de críticos", dijo la estadounidense de 24 años.

Navarro confesó que ha "construido un poco de caparazón" a su alrededor para aguantar la presión.

También dijo que está preocupada por las críticas y atención, tanto negativas como positivas, que reciben jóvenes jugadoras que siguen siendo adolescentes.

"Creo que es realmente duro el estar expuesto a ese tipo de atención como adolescente. Da un poco de miedo porque eres muy influenciable a esas edades", valoró.

"Me estremezco un poco cuando veo a chicos jóvenes lidiando con esa atención", insistió.

Para su compatriota Madison Keys (N.8), de 30 años, un gran problema es que el tenis consume todo en la vida de los jugadores.

"Desde una edad bastante temprana... nuestra identidad pasa a estar absorta en ser un tenista. Eso está genial, pero cuando tienes semanas duras, meses, años de gira, eso puede pasar factura a como piensas en ti como persona".

Por ello, Keys aconsejó a los jugadores que se rodeen de un "buen sistema de apoyo y... no ir a Twitter (X)".