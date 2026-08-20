La Ciudad de Panamá tendrá una nueva maratón internacional

ML | La Panama City Marathon (PCM) se correrá por primera vez el próximo 20 de septiembre en Ciudad de Panamá, con salida y meta en el Centro de Convenciones Atlapa, informaron los organizadores. Habrá distancias de 5km, 10km, 21km y 42km. El 19 de septiembre se realizará una carrera infantil de 1 km.

Organizada por Razzpao Latam S.A., productora del IRONMAN 70.3 Panamá, el evento ya cuenta con más de 2,000 atletas de 40 países y aspira a convertirse en una tradición anual de 10 mil corredores.

“La PCM es una oportunidad para que Panamá se convierta en un destino cada vez más importante para corredores nacionales e internacionales”, aseguró Rina Aguirre, directora de la carrera de PCM.

El circuito pasará por Vía Israel, Cintas Costeras y Puente Torrijos-Carter. Está certificado por AIMS y es clasificatorio para Boston 2027. También incluirá paraatletas y una expoferia el 18 y 19 de agosto en Atlapa. Las inscripciones siguen abiertas en http://www.panamamarathon.com.