La Ciudad de Panamá tendrá una nueva maratón de carácter internacional

La Panama City Marathon (PCM) plantará bandera en Ciudad de Panamá el próximo 20 de septiembre en un recorrido retador para todos sus participantes.

En esta primera edición se correrá en las distancias 5km, 10km, 21km y 42 km, en un circuito que inicia y termina en el Centro de Convenciones Atlapa. Además, se contará con la realización de una carrera de 1 km (500 metros ida y 500 metros vuelta) para niños, el sábado 19 de agosto, desde las 4:00 p.m.

La cita es organizada por Razzpao Latam S.A., empresa productora de eventos deportivos muy concurridos como el IRONMAN 70.3 Panamá.

Ya se han confirmado más de 2,000 atletas, de 40 países, incluido Panamá, y esperan que el número sigue creciendo. A cada participante se le entregará una medalla por llegar a la meta.

Los organizadores confían que esta primera versión sea el arranque de una tradición anual y llegar en algún momento a los 10 mil corredores participantes.

El evento, que fue anunciado en septiembre pasado, tiene el respaldo del Gobierno Nacional.

La organización ha entregado inscripciones a equipos runners de varios estamentos e instituciones públicas como la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá, el Senan, SPI, Policía Nacional y otras.

“La PCM es una oportunidad para que Panamá se convierta en un destino cada vez más importante para corredores nacionales e internacionales”, aseguró Rina Aguirre, directora de la carrera de PCM.

Añadió que el evento “está debidamente certificado por la AIMS- Association of International Marathons and Distance Races - y es clasificatorio para la Maratón de Boston (abril 2027)”.

Se sumarán paraatletas, pues buscan que sea una actividad inclusiva.

En el marco de la carrera se desarrollará una expoferia el 18 y 19 de agosto, en el Salón Las Totumas, en Atlapa, con la participación de patrocinadores y marcas participantes.

RECORRIDO:

Circuito con salida y meta el Centro de Convenciones Atlapa, pasará por vía Israel, las Cintas Costeras y el Puente Torrijos-Carter en la entrada hacia Amador.

Los 42 kilómetros serán dos vueltas, desde las 4:00 a.m.y las demás distancias una vuelta.

Se prevé más de 100 personas de varias entidades de seguridad, 400 voluntarios (algunos de universidades) y 40 unidades de personal médico.

Inscripciones abiertas en www.panamamarathon.com o a través de la cuenta en Instagram: @panamacitymarathon o @pcm_panama.