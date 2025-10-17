La ceremonia inaugural de los Juegos de 2026 tendrá lugar en cuatro sedes, entre ellas San Siro

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 (6-22 de febrero) tendrá lugar de forma simultánea en cuatro sedes, entre ellas el estadio de fútbol de San Siro, en Milán, anunció este jueves el comité organizador de Milano-Cortina 2026.

El tradicional desfile de los deportistas se realizará en San Siro, epicentro de la ceremonia inaugural, pero también tendrán protagonismo Cortina d'Ampezzo, Livigno y Predazzo, sedes respectivas de las pruebas de esquí alpino, snowboard, esquí freestyle, y esquí nórdico.

"Es un desfile que debe dar en pantalla la sensación de estar todos juntos. Es la primera vez que los deportistas que ya estén en la montaña (para sus pruebas) podrán participar", destacó Andrea Varnier, presidente del comité organizador de los Juegos 2026.

Las delegaciones nacionales podrán decidir en qué sede desfilarán sus abanderados, un hombre y una mujer por delegación. Italia contará excepcionalmente con cuatro.

Los organizadores se muestran, sin embargo, discretos sobre el espectáculo, que será "un homenaje al espíritu italiano", con figuras como Leonardo da Vinci, y "un mensaje de paz para el mundo", avanzó su director artístico Marco Balich, quien ya ideó las ceremonias de los Juegos de invierno de Turín en 2006 y de verano en Rio 2016.

San Siro, recinto que alberga habitualmente los partidos del Inter y del AC Milan, cuenta con capacidad para 60.000 personas.

Las entradas más caras para presenciar la ceremonia podrían superar los 2.000 dólares.

Aunque el presupuesto de la ceremonia será "muy inferior" al de los Juegos precedentes; París 2024 y Pekín 2022, indicó Andrea Varnier.

Por el momento se ha anunciado la presencia de la actriz italiana Matilda de Angelis.

El espectáculo, de dos horas y media, contará también con un homenaje al modista italiano Giorgio Armani, milanés y aficionado al deporte, fallecido en septiembre.