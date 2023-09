La campeona olímpica de halterofilia española Lydia Valentín se retira

La española Lydia Valentin, campeona olímpica y otras dos veces medallista de halterofilia, anunció este jueves su retirada tras haberlo "conseguido todo".

"Me voy muy feliz, llena y plena, sabiendo que he conseguido todo y que la gente ha valorado todo lo que he hecho", afirmó la haltera, de 38 años, en un acto en la sede del Comité Olímpico Español en Madrid.

La española se retira empujada por una lesión de cadera que ya sufría en los Juegos Olímpicos de Tokio-2021, donde tuvo que retirarse. Valentín se va sin poder cumplir su ilusión de llegar a París-2024.

"Me lesioné a principios de 2021, y aun así quise estar en Tokio. Unos Juegos te exigen muchísimo y no estoy al cien por cien recuperada a 300 días de París. Era complicado estar al cien por cien y no iba a competir sin ser la Lydia que he sido", afirmó.

La haltera española pone fin a su carrera deportiva tras acumular un amplio palmarés en el que destacan un oro, una plata y un bronce olímpicos en Londres-2012, Pekín-2008 y Río de Janeiro-2016, respectivamente.

Valentín sólo pudo recoger sobre el podio el bronce, ya que las otras dos medallas le fueron entregadas cuando posteriormente se demostró que sus rivales que habían ganado se habían dopado.

Además fue campeona del mundo en dos ocasiones, cuatro veces campeona de Europa y ganó quince campeonatos de España consecutivos entre 2004 y 2018.

"No es una despedida, es una celebración por toda mi trayectoria y mis éxitos", aseguró la deportista española, convencida de que "he puesto mi deporte en lo más alto y he hecho historia en mi país".