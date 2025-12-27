La Cabima tiene un nuevo gimnasio

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) inauguró este sábado el Gimnasio del Sector 8, La Cabima, una moderna infraestructura deportiva diseñada para impulsar la actividad física, la recreación y el desarrollo comunitario en Panamá Norte.

Durante el acto inaugural, el Director General de Pandeportes, Miguel Ordóñez, destacó que esta obra forma parte del compromiso institucional de acercar el deporte a las comunidades y crear espacios dignos, seguros y funcionales para niños, jóvenes y adultos.

El gimnasio cuenta con una cancha multiuso apta para disciplinas como futsal y baloncesto, un área de musculación y ejercicios de resistencia, otra área con sacos y peras para la práctica del boxeo, así como un espacio multiuso en la planta alta, ideal para deportes de contacto y actividades recreativas y culturales como danza y aeróbicos.