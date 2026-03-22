La británica Hodgkinson logra su primer oro mundial al ganar en 800 m indoor

La campeona olímpica de 800 metros, la británica Keely Hodgkinson, se colgó este domingo su primera medalla de oro mundial al vencer en la final de esa distancia en el Mundial en pista cubierta de Torun (Polonia).

Hodgkinson, de 24 años y plusmarquista mundial de 800 metros en sala (1:54.87) desde el pasado mes, cumplió con su estatus de favorita y controló perfectamente la carrera para terminar en 1 minuto, 55 segundos y 30 centésimas.

A 300 metros del final parecía en disposición de poder quebrar de nuevo el récord mundial, pero finalmente no pudo mantener ese ritmo en la última vuelta.

Firmó en cualquier caso el segundo mejor crono de la historia en la prueba, solo superado por ese récord del mundo del pasado mes.

Superó en el podio de la prueba a la suiza Audrey Werro (1:56.64) y a la estadounidense Addison Wiley (1:58.36).

En el Mundial al aire libre del año pasado en Tokio, Hodgkinson tuvo que conformarse con la medalla de plata.

En Europeo sí que ha tenido su mayor cosecha de títulos, con cuatro oros, dos al aire libre (2022, 2024) y dos bajo techo (2021, 2023).