La belga Kopecky gana la cuarta etapa y pasa a liderar la Vuelta a España

La ciclista belga Lotte Kopecky fue la ganadora de la cuarta etapa de la Vuelta a España femenina y se vistió con el maillot rojo de líder de la general este miércoles en Antas de Ulla, en detrimento de la alemana Franziska Koch.

Kopecky, ganadora de la última Milán-San Remo, se impuso al esprint en Galicia (noroeste) delante de su compañera neerlandesa del SD Worx, Anna van der Breggen, y de la italiana Letizia Paternoster.

Koch, que fue quinta de la etapa, cedió la primera plaza de la general debido a las bonificaciones y está ahora a seis segundos del liderato.

Kopecky, campeona mundial de ciclismo en ruta en 2023 y 2024, había sido segunda el pasado domingo en la etapa inaugural de esta Vuelta y también el martes en la tercera etapa.

Tiene una de las hojas de servicio más brillantes del pelotón femenino internacional, con victorias de etapa en las tres grandes rondas nacionales, además de haber lucido el maillot amarillo de líder del Tour de Francia durante seis días en 2024.

El jueves, las velocistas tendrán una última oportunidad de destacar en esta Vuelta, con un recorrido de 120 kilómetros entre León y Astorga, antes de las dos últimas etapas, ambas de montaña.

El sábado termina esta Vuelta por todo lo alto, con la ascensión del temible Angliru, célebre por sus tramos a más de un 20% de desnivel.

- Clasificación de la 4ª etapa:

1. Lotte Kopecky (BEL/DLT) los 115,6 km en 3 h 07:11.

(media: 37,1 km/h)

2. Anna van der Breggen (NED/DLT) a 0.

3. Letizia Paternoster (ITA/MTS) 0.

4. Shari Bossuyt (BEL/AGS) 0.

5. Franziska Koch (GER/FDJ - SUEZ) 0.

6. Sarah Van Dam (CAN/TVL) 0.

7. Liane Lippert (GER/MOV) 0.

8. Arlenis Sierra (CUB/MOV) 0.

9. Agnieszka Skalniak-Sójka (POL/CSR) 0.

10. Karlijn Swinkels (NED/ALE) 0.

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- Clasificación general:

1. Lotte Kopecky (BEL/DLT) los 115,6 km en 12 h 10:46.

2. Franziska Koch (GER/FDJ - SUEZ) a 6.

3. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 12.

4. Anna van der Breggen (NED/DLT) 20.

5. Sarah Van Dam (CAN/TVL) 22.

6. Évita Muzic (FRA/FDJ - SUEZ) 22.

7. Loes Adegeest (NED/TFS) 24.

8. Liane Lippert (GER/MOV) 26.

9. Pauline Ferrand-Prévot (FRA/TVL) 26.

10. Paula Blasi (ESP/ALE) 26.

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