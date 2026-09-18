La atleta australiana que se defecó encima se disculpa por continuar una carrera de Fitness

Una atleta australiana que fue objeto de fuertes críticas por seguir compitiendo pese a haberse defecado a mitad de una prueba en Pekín se disculpó el viernes y renunció a los puntos que generó su victoria.

El fin de semana pasado, Joanna Wietrzyk terminó una carrera, de la franquicia de torneos de fitness Hyrox, con heces en las piernas y los zapatos. Pese a ello, siguió utilizando las colchonetas y el equipo.

La situación desató una catarata de críticas ante los posibles riesgos para la salud que podía generar a los demás competidores que tenían que usar los mismos implementos. Además, el episodio de incontinencia fecal se hizo viral en las redes sociales.

"Quiero dar mis más sinceras disculpas al pueblo de China, a mis compañeros competidores, a los espectadores y a los organizadores de Hyrox por lo ocurrido durante la carrera en Pekín", dijo Wietrzyk en Instagram.

La atleta australiana explicó que comenzó la prueba "en forma y saludable".

"Mirando atrás, lamento la decisión de no haberme retirado de la pista. Reconozco que debería haber tomado otra decisión", agregó.

La plumarquista mundial de 23 años dijo que se retiraba con retroactividad y que devolvería los puntos obtenidos en la competencia.

"Voy a tomarme un tiempo para recuperarme reflexionar y cuidar de mí misma y de mi familia, lejos del ruido", concluyó.

Hyrox, una popular franquicia de torneos de fitness lanzada en Alemania y organizada en todo el mundo, combina carrera en cinto con ejercicios de fuerza, estocadas y remo.