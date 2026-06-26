La 3ra Válida de Motovelocidad & Street Legal en el Autódromo de Panamá, en la recta final

Este domingo 28 de junio se realizará la tercera válida de Motovelocidad y Street Legal en el Autódromo Panamá, una jornada que promete velocidad, adrenalina y el mejor talento del automovilismo y motociclismo nacional.

La competencia promete ser intensa. En la categoría Street Legal se darán batalla Elmer Castillo y la destacada piloto Nicol de García, una de las pocas mujeres que ha conquistado esta disciplina.

En Motovelocidad, los reflectores apuntarán hacia Milena Mayorga y la talentosa Samantha Dawkins, una joven promesa de apenas 14 años que ya alcanza los 280 km/h en esta misma pista.

Este evento también marca un hito en la historia del Autódromo Panamá. De la mano de Enova Panamá, el circuito estrenará los paneles solares instalados, una iniciativa que busca transformar la operación del recinto hacia la sostenibilidad.

Los aficionados que deseen vivir de cerca toda la emoción de esta tercera válida ya pueden adquirir sus boletos y aprovechar promociones especiales en autodromopanama.com y Panatickets.