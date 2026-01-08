Kyrgios regresa de a poco y solo jugará dobles en el Abierto de Australia

El tenista australiano Nick Kyrgios descartó este viernes jugar sencillos en el Abierto de Australia, y se enfocará únicamente en dobles, por considerar los partidos a cinco sets como "otra dimensión".

Finalista de Wimbledon 2022, Kyrgios regresó esta semana al Brisbane International luego de tres años plagados de lesiones, y perdió en la primera ronda 6-3 y 6-4 ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Pese a que está invitado para jugar el Grand Slam de su ciudad natal, que comienza en Melbourne Park el 18 de enero, el jugador australiano reconoció no estar listo para jugar sencillos.

"Tras unas buenas conversaciones con TA (Tennis Australia), he decidido enfocarme en los dobles para el Abierto de Australia de este año", publicó en Instagram.

"Estoy en forma y de vuelta en la pista, pero los partidos a cinco sets son otra dimensión y aún no estoy listo para llegar hasta ese punto".

Luego de la derrota ante Kovacevic, su primer partido individual en el ATP Tour desde marzo del año pasado, reconoció que nunca volvería a ser el jugador que fue.

Tras alcanzar el puesto 13 en 2016, el australiano de 30 años cayó hasta el 670 del ranking actual.

"Este torneo lo es todo para mí, pero prefiero cederle mi puesto a alguien que esté listo para aprovechar su momento", añadió Kyrgios sobre el Abierto de Australia.

"Todo es cuestión de preparación y volveré el año que viene con muchas ganas de competir. Nos vemos allí".

Kyrgios jugará dobles con su compatriota australiano Thanasi Kokkinakis, pero antes tendrá otra prueba en sencillos en el Kooyong Classic de Melbourne, que comienza el martes.