Kyrgios cae en primera ronda del dobles y admite incertidumbre sobre su carrera

Un Nick Kyrgios exhausto, con molestias físicas y visiblemente molesto afirmó este jueves que no sabe hacia dónde se dirige su carrera, luego de quedar eliminado en la primera ronda del dobles masculino del Abierto de Australia.

El temperamental australiano y su compañero Thanasi Kokkinakis cayeron en tres sets en un duelo completamente local, disputado en un bullicioso Melbourne Park.

Kyrgios, finalista de Wimbledon en 2022, y Kokkinakis, conocidos por la prensa local como los "Special Ks", acusaron problemas físicos y perdieron 6-4, 4-6 y 7-6 (10/4) ante sus compatriotas Jason Kubler y Marc Polmans.

Ídolo del público, Kyrgios, de 30 años, quien apenas ha disputado partidos individuales en los últimos años debido a una cadena de lesiones, tiene previsto jugar el viernes el dobles mixto junto a la canadiense Leylah Fernandez, si su cuerpo se recupera a tiempo.

Sin embargo, más allá de ese compromiso, Kyrgios admitió que desconoce qué le depara el futuro.

"Estoy cansado. He viajado muchísimo", dijo el tenista, quien en diciembre venció a la número uno del mundo Aryna Sabalenka en un partido de exhibición llamado "Batalla de los sexos", que se jugó en Dubái y dividió opiniones entre los aficionados y sus propios colegas.

Tras el dobles mixto, Kyrgios señaló que "revaluará cómo luce mi calendario".

"Ya está. He cumplido todos mis objetivos, todas mis metas del último mes y medio", dijo Kyrgios, quien ha insinuado en repetidas ocasiones su retiro del tenis. "He hecho todo lo que creía que podía hacer. No sé. No sé qué voy a hacer".

Kyrgios terminó furioso luego de que dos decisiones clave en el tiebreak del set final perjudicaran a su dupla.

"Por eso estoy enojado. Estamos jugando por millones de dólares. Ambos hemos estado lesionados, ambos hemos intentado llegar a esta etapa", dijo. "Algunas de estas reglas son simplemente tan, tan tontas. No tienen sentido".