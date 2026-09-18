Kylian Mbappé deja Nike y firma con la marca suiza On

El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, firmó un acuerdo para ser la imagen de la marca deportiva On tras toda una carrera vinculado a la estadounidense Nike, anunció el viernes la compañía suiza.

"La marca suiza de ropa deportiva On anuncia su entrada en el fútbol junto al campeón Kylian Mbappé, lo que marca el inicio del camino de la marca en el deporte más popular del mundo", indicó en un comunicado.

On también indicó que el campeón del mundo francés de 1998 Thierry Henry se convertirá en su director del departamento de fútbol.

"Tenemos un sueño común y esto no ha hecho más que empezar", declaró Mbappé en el comunicado de la empresa, que no indicó el importe del contrato.

Según una fuente cercana a las negociaciones, el futbolista (cuyo contrato con Nike acabó el 31 de julio), se convirtió también en accionista de On, aunque no precisó el valor de su inversión.

"Desde el principio lo que me atrajo de On fue la posibilidad de construir juntos algo totalmente nuevo, que contribuya a dar forma al juego del mañana. Quiero aportar mi experiencia y mi punto de vista a lo que estamos creando, superar los límites gracias a la innovación y mantenerme siempre fiel a la alegría del fútbol", añadió el futbolista de 27 años.

La marca fundada en 2010 y especializada hasta ahora en la fabricación de zapatillas de running y tenis cuenta entre sus accionistas con el tenista Roger Federer.

- Golpe duro para Nike -

La marcha de Mbappé supone un duro golpe para Nike, líder mundial de artículos deportivos, que estaba vinculado al delantero francés desde que era muy joven y lo había convertido en su principal figura en el mercado del fútbol.

Mbappé fue campeón del mundo en 2018 y se convirtió durante el último torneo en el máximo goleador de la historia de la fase final del Mundial, con 22 tantos en todas sus participaciones.

Con el portugués Cristiano Ronaldo cerca del final de su carrera, Mbappé era el principal reclamo futbolístico de Nike, que aún mantiene su patrocinio de otras figuras como el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinícius Júnior.

En 2024, Nike ya perdió a otra de sus grandes estrellas, el español Lamine Yamal, que dejó la marca norteamericana por su principal competidor, Adidas.

En respuesta a este movimiento, Nike arrebató a Adidas la camiseta de Alemania, que tras 70 años de vestir a la Mansschaft, dejará de hacerlo a partir del próximo 31 de diciembre.

El fabricante estadounidense pasará entonces a vestir a una de las grandes potencias futbolísticas, uniéndose a Brasil, Francia, Inglaterra y Países Bajos, entre otras selecciones, además de clubes como el FC Barcelona, Paris Saint Germain, Chelsea e Inter de Milán.