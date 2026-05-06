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Kuss, Kelderman y Campenaerts respaldarán a Vingegaard en el Giro

Kuss, Kelderman y Campenaerts respaldarán a Vingegaard en el Giro
Jonas Vingegaard tras ganar la sexta etapa de la Volta ciclista a Cataluña. En el Santuario de La Mare de Deu de Queralt (provincia de Barcelona, noreste de España), el 28 de marzo de 2026 Josep LAGO
AFP
06 de mayo de 2026

El estadounidense Sepp Kuss, el belga Victor Campenaerts y el neerlandés Wilco Kelderman tendrán como misión ayudar a su líder Jonas Vingegaard a conquistar su primer Giro de Italia a partir del viernes, según la lista de seleccionados del equipo Visma-Lease a Bike anunciada este miércoles.

La formación neerlandesa difundió en sus redes sociales un video con los ocho corredores que empezarán el Giro el viernes en Bulgaria y que tendrán el claro objetivo de conseguir que Vingegaard llegue con la "maglia rosa" a la meta final de Roma el 31 de mayo.

La estrella danesa, de 29 años, tiene ya tres grandes vueltas en su palmarés: dos títulos en el Tour de Francia (2022, 2023) y uno en la Vuelta a España (2025).

Sepp Kuss, de 31 años y campeón de la Vuelta a España en 2023, será el principal apoyo de Vingegaard en un Visma que apuesta también por la experiencia de Kelderman, de 35 años y tercero del Giro en 2020, y Campenaerts, de 34.

El escalador italiano Davide Piganzoli aportará algo más de frescura con sus 23 años. El neerlandés Bart Lemmen y los belgas Timo Kielich y Tim Rex completan la convocatoria del Visma para este Giro.

Vingegaard es el favorito a ganar la gran carrera italiana, donde el equipo UAE, en ausencia del esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac Del Toro, estará liderado por el británico Adam Yates.

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