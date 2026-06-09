‘Kiwanis All Stars’ U16 participará en torneo en México

Redacción | La Liga de Baloncesto Kiwanis - (L.B.K.), que organiza el Club Kiwanis de Panamá, anunció el listado de la Preselección de Baloncesto Intercolegial “Kiwanis All Stars” U16 Masculina de Panamá, para el Torneo ELITE Internacional 2026 en Monterrey, Nuevo León; México. Esta preselección está compuesta por 43 jugadores, provenientes de varios colegios del país. El pasado sábado 6 de junio iniciaron los entrenamientos de esta preselección en el gimnasio de la Academia Interamericana de Panamá (A.I.P.) de Costa del Este. El cuerpo técnico lo encabeza Manuel Molinar, Director Técnico; lo asisten Ernesto Marcel y Anthony Molinar; José De María, Delegado. El quinteto “Kiwanis All Stars” U16 masculino jugará del miércoles 8 al domingo 12 de julio del presente año y tendrá como sede el Centro de Convenciones (CINTERMEX) en Monterrey, Nuevo León; México. En el torneo de baloncesto masculino U16 ELITE Internacional 2026 participan doce (12) países: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Panamá y Puerto Rico.