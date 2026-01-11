Kiplimo conquista su tercer título mundial en Cross Country

El ugandés Jacob Kiplimo, vigente campeón del maratón de Chicago, conquistó este sábado su tercer título mundial consecutivo en Cross Country.

El atleta de 25 años completó los 10 kilómetros en Tallahassee, Florida, con un tiempo de 28 minutos y 18 segundos, seguido por el etíope Berihu Aregawi, que llegó a 18 segundos, y el keniano Daniel Ebenyo, tercero con un tiempo de 28 minutos 45 segundos.

Kiplimo se convirtió en el cuarto hombre en ganar tres títulos mundiales consecutivos en campo a través, emulando la gesta del etíope Kenenisa Bekele (2002-2006) y de los kenianos Paul Tergat (1995-1999) y John Ngugi (1986-1989).

"Estoy muy contento por haber ganado tres veces", celebró Kiplimo. "Creo que es cuestión de constancia en el entrenamiento. También se trata de creer en uno mismo".

Kiplimo fue segundo en el maratón de Londres del año pasado con un tiempo de 2 horas 3 minutos 37 segundos en su debut en la distancia de 42 kilómetros. Posteriormente, el pasado mes de octubre, ganó el maratón de Chicago con un registro de 2 horas 2 minutos y 23 segundos.

El ugandés parece decidido a centrarse en adelante en la mítica distancia. "Quizá este será el último (título en campo a través) debido al maratón, porque estaré entrenando para el maratón".

Agnes Ngetich, poseedora del récord mundial de los 10 kilómetros, logró el título en categoría femenina.

La keniana superó a la ugandesa Joy Cheptoyek por 42 segundos, beneficiada por la ausencia de su compatriota Beatrice Chebet, vigente campeona olímpica y del mundo de los 5000 m y los 10000 m, que se tomó una pausa en el atletismo para centrarse en la maternidad.