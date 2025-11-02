Kipchoge correrá 7 maratones en 7 continentes entre 2026 y 2027

El legendario corredor keniano Eliud Kipchoge correrá siete maratones en siete continentes durante los próximos dos años, anunciaron este domingo sus representantes luego de que el atleta finalizara el maratón de Nueva York.

El mejor maratonista de todos los tiempos, dos veces campeón olímpico y exposeedor del récord mundial, competirá profesionalmente y en paralelo lanzará la "Gira Mundial Eliud Kipchoge" para recaudar fondos para su fundación, que apoya proyectos en educación y medioambiente, explicaron los representantes en un comunicado.

El anuncio no especificó el calendario de carreras.

A tres días de cumplir 41 años, Kipchoge finalizó en el puesto 17 del maratón de Nueva York con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 36 segundos, cruzando la meta sonriente y en medio de la ovación del público en Central Park.

Antes de la carrera, el fondista había anunciado a los medios que quería afrontar nuevos retos, como "correr en la Antártida" o participar en una carrera de "50 km en Arabia Saudita".