Kevin Durant quiere ser olímpico por quinta vez en Los Ángeles 2028

Kevin Durant, uno de los íconos actuales de la NBA a sus 37 años, avanzó sus intenciones de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y rechazó que el nivel del básquet internacional esté alcanzando el de Estados Unidos.

"¡Por supuesto que quiero jugar (en LA 2028)! Me encantaría, pero para eso tengo que seguir en la cumbre de mi juego", declaró el líder de los Houston Rockets en una entrevista con ESPN difundida el lunes.

"No quiero que me convoquen por mi antigüedad, sino por mi nivel. Quiero demostrar que todavía puedo ayudar al equipo a ganar", recalcó.

Con promedios de 26,1 puntos y 5,4 rebotes, el alero sigue rindiendo al máximo nivel en la decimonovena temporada de su carrera, en la que conquistó dos anillos (2017 y 2018) y fue el MVP (Jugador Más Valioso) de la campaña en 2014.

De confirmarse su presencia en Los Ángeles, Durantula perseguiría a los 39 años un quinto oro olímpico, récord del básquet masculino, tras los triunfos con el Team USA en 2012, 2016, 2021 y 2024.

En la entrevista también rechazó que el básquet estadounidense esté siendo desafiado por otros países, incluso si no ha habido una estrella local que haya recibido el MVP desde James Harden en 2018.

"Escucho que la AAU (federación estadounidense de baloncesto amateur) está destruyendo el juego, que los europeos lo harían todo bien", afirmó. "Es todo basura. Y sé leer entre líneas, eso va dirigido contra los afroamericanos. Nosotros controlamos este deporte, y están hartos de ello".

Dicen que "Francia vendrá por nosotros (en LA 2028). ¿En serio? Les dimos una paliza a esos chicos" en la final de París 2024, recordó.