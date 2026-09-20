Keniata Chumba vence la maratón de Buenos Aires

Los keniatas Bethwel Kibet Chumba y Rebecca Kangogo Chesir ganaron este domingo la maratón de Buenos Aires, en la que participaron más de 16.000 corredores, casi un tercio extranjeros, informaron los organizadores.

Kibet Chumba, de 35 años, ganó la prueba masculina al completar los 42,195 km en un tiempo de 2 horas,08 minutos y 28 segundos.

Le siguieron en el podio el ruandés John Hakizimana (2h,08,39) y el keniata Felix Kiptoo Kirwa (2h,10,24).

En la categoría femenina, Kangogo Chesir marcó el mejor tiempo con 2h,23,36, seguida por sus compatriotas Rodah Jepkorir Tanui (2h,24,49) y Emmah Cheruto Ndiwa (2h,26,55).

La 42 edición de la carrera en Buenos Aires recorrió los puntos emblemáticos de la capital argentina en un domingo soleado y con clima primaveral.

Entre los latinoamericanos el mejor clasificado fue el chileno Ricardo Rojas, que terminó séptimo en la tabla general con una marca de (2h,14,47).

Le siguieron el colombiano David Gómez González, en el octavo puesto (2h,15,23), y el argentino Ignacio Erario en el noveno lugar (2h,16,42).

En la categoría femenina las corredoras de Latinoamérica mejor clasificadas fueron las argentinas Chiara Mainetti en el puesto 48 (2h,38,25), Anahí Castaño en el 103 (2h,44,21) y Mercedes Piredda en el 142 (2h,49,15).