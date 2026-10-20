Kane-Konsa, una batalla de Inglaterra en medio del Bayern-Arsenal

Harry Kane tiene una cita el miércoles (19H00 GMT) en el Allianz Arena muniqués con su compatriota Ezri Konsa, recambio perfecto de William Saliba en el eje de la zaga de los Gunners, en un choque estelar Bayern-Arsenal.

Esta final anticipada enfrenta a las dos últimas víctimas del vigente campeón Paris SG en la pasada edición de la Liga de Campeones, en semifinales en el caso del Bayern y en la final para el Arsenal.

El campeón inglés y su homólogo alemán se vieron las caras en la fase de liga de esa edición de la Champions, con victoria para los hombres de Mikel Arteta en Londres (3-1) a finales de noviembre de 2025.

Once meses después se cierne sobre el conjunto inglés la gigantesca sombra de Kane, convertido en serio aspirante al Balón de Oro, cuyo veredicto se dará a conocer el lunes en la capital británica.

- Números de Balón de Oro -

Lo respaldan sus títulos —la Bundesliga y la Copa— y sus estadísticas descomunales —73 goles entre club y selección; solo Lionel Messi lo ha superado en una temporada en el siglo XXI—, pero juega en su contra la ausencia de un título internacional (semifinales de la Liga de Campeones y del Mundial).

El máximo goleador de la historia de la selección de Inglaterra (91 goles en 125 partidos) ha reanudado a los 33 años su marcha triunfal, con 13 goles y 7 asistencias en sus últimos diez encuentros entre club y selección.

El capitán de los Three Lions participó activamente en la exhibición muniquesa contra el Leipzig (6-1), el sábado en la Bundesliga, con un gol, dos asistencias y una contribución decisiva en el segundo tanto del partido, en el que inició la jugada justo delante de su propia área, como un quarterback en el fútbol americano.

"Harry es un jugador que puede descolgarse, meterse por dentro, puede marearte y dar pases de gol. Tiene todas las cualidades de un delantero de altísimo nivel", resumió perfectamente Ezri Konsa tras la difícil victoria de los Gunners ante el Nottingham Forest (1-0) en liga, el domingo.

Algo poco común, el defensa central de 28 años puede presumir de un balance positivo frente a Kane, con cuatro victorias por tres derrotas y solo dos goles encajados ante el delantero centro.

Pero esos siete enfrentamientos anteriores los disputó con la camiseta del Aston Villa, club que Konsa dejó en verano (boreal) para cumplir un "sueño de niño" y jugar en el Arsenal, él, el chico del este de Londres, un punto en común que comparte con Kane.

El Arsenal tuvo que encontrar una solución para paliar la prolongada ausencia del internacional francés William Saliba, afectado en la espalda. Y fue hacia Konsa que se volvió el cuerpo técnico de Arteta, con el Arsenal desembolsando la suma cercana a los 70 millones de dólares para asegurarse sus servicios.

- Sin Olise pero con Luis Díaz -

Referencia en Europa, la defensa del Arsenal se someterá a una prueba en Múnich, mientras que el Bayern ha marcado 23 goles en su estadio en cuatro partidos esta temporada. Y Kane, que jugó durante 15 años en el Tottenham, adora enfrentarse al rival del norte de Londres (15 goles, 8 victorias y un balance neutro con el Bayern de una victoria, una derrota y un empate).

Pero la animación ofensiva muniquesa estará privada de su joya Michael Olise, sancionado tras su expulsión en Stavanger que le costó la victoria a su equipo (3-3), dos puntos perdidos que colocan al Bayern en una obligación de resultado más fuerte que la del Arsenal (6 puntos).

Uno de los muchos aspectos positivos que dejó la contundente victoria del sábado sobre el Leipzig fue el rendimiento de Luis Díaz.

El jugador de 29 años había mostrado frustración tras un mal comienzo de temporada, pero marcó tres goles y dio una asistencia en una de sus mejores actuaciones desde que llegó procedente del Liverpool en 2025.