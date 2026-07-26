Kaalund aprovecha el abandono de Lyles y reina en los 200 m de EEUU

El estadounidense Garrett Kaalund dio la gran sorpresa este domingo al conquistar los 200 metros del Campeonato de atletismo de Estados Unidos, después de que el favorito Noah Lyles abandonara la final por un calambre cuando peleaba por el doblete de velocidad.

Lyles, vigente campeón olímpico de los 100 metros y ganador de esa prueba el viernes con un registro de 9.79 segundos, el mejor del año, sintió una molestia al salir de la curva y optó por detenerse para evitar una lesión mayor.

"Sentí un tirón y pensé que era mejor parar. No tenía sentido forzar", explicó Lyles, de 29 años, quien aseguró que solo sufrió un calambre y descartó problemas físicos de consideración.

Kaalund, de 22 años, aprovechó la inesperada ausencia de su principal rival para imponerse con un tiempo de 20.04 segundos. Brandon Hicklin fue segundo y Maximilian Thomas tercero, ambos con un registro de 20.29.

En la prueba femenina, Melissa Jefferson-Wooden confirmó su gran temporada al adjudicarse el título de los 200 metros con un tiempo de 21.69 segundos, apenas una centésima por encima de su mejor marca personal. Cambrea Sturgis (22.22) y Camryn Dickson (22.58) completaron el podio.

La vigente campeona mundial de 100, 200 y relevo 4x100 decidió no disputar la prueba reina de la velocidad, que quedó en manos de Sha'Carri Richardson, para concentrar sus esfuerzos en la distancia larga del esprint.