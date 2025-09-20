Juleisy Angulo da un inédito oro sorpresa a Ecuador en jabalina

La ecuatoriana Juleisy Angulo consiguió una medalla de oro mundial tan inesperada como histórica para su país en el lanzamiento de jabalina, este sábado en Tokio.

Angulo, mejoró su récord nacional para llegar a 65,12 metros y dominar un podio en el que la letona Anete Sietina fue segunda (64.64) y la australiana Mackenzie Little tercera (63.58).

Angulo, de 24 años y procedente de una familia humilde de Machala (bautizada como "Capital Bananera" por su puerto exportador), no entraba de entrada en los pronósticos, tras llegar a la capital japonesa apenas como la decimocuarta que más lejos había llegado esta temporada y apenas la 31ª del ranking.

Pero en el segundo intento, envió la jabalina a un sorprendente 65,12 metros, mejorando la plusmarca nacional que había establecido el viernes en la ronda de clasificación, donde había enviado a 63,25 metros.

Ninguna de las competidoras pudo mejorar ese segundo intento de Angulo, que dominó ya el concurso hasta el final.

- De vuelta de una lesión -

"Estoy agradecida por esta puerta enorme que se me abre y la voy a aprovechar. Hay Juleisy y hay Ecuador para rato", afirmó la triunfadora del concurso, que hasta ahora había destacado únicamente en competencias junior o regionales.

Había logrado ser plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en 2018, solo superada por la griega Elina Tzengko, que este sábado se quedó fuera del podio.

En los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 se colgó el oro y fue campeona iberoamericana en 2022 en Alicante (España), pero nada de la magnitud de la hazaña de este sábado.

Las lesiones, que le obligaron a pasar varias veces por quirófano (rodilla izquierda y hombro derecho), frenaron su evolución en los últimos tiempos. La última incluso le impidió competir el año pasado, por lo que este año ha marcado su resurgir de la manera más espectacular.

- No solo marcha -

Es la segunda medalla de Ecuador en este Mundial de Tokio, después del bronce de Paula Torres el pasado sábado en los 35 kilómetros marcha, y sobre todo se trata de un hito histórico para el atletismo de Ecuador, ya que es la primera presea mundial que logra en una prueba de lanzamiento.

En total son ahora ocho las medallas mundiales del país y seis de las anteriores fueron en pruebas de marcha, cuatro con el mítico Jefferson Pérez (plata en 1999, oro en 2003, 2005 y 2007 en 20 km), una con Daniel Pintado (plata en 2023 en 35 km) y el bronce de Paula Torres en 35 km en el inicio de Tokio 2025.

El otro metal mundialista ecuatoriano lo logró en Doha 2019 el velocista Álex Quiñónez, que fue bronce en 200 metros, dos años antes de morir asesinado en un tiroteo.

"Estoy muy emocionada. Es algo que venía buscando desde hacía mucho tiempo. Esto es historia para Ecuador, ¡por primera vez en el lanzamiento de jabalina tenemos una medalla de oro!", celebró Angulo.

"Venía en realidad aquí solo para clasificar a la final. Pero como ya dije, siempre hay sorpresas y hoy se me ha dado a mí. Venía trabajando muy duro para estoy y se han visto los resultados", se enorgulleció.

- Flor Ruiz, apenas sexta -

Las dos colombianas de la final no pudieron subirse al podio.

Flor Ruiz, que en el anterior Mundial vio escaparse la medalla de oro en el último lanzamiento y se quedó entonces con una plata amarga, quedó ahora en sexta posición (62,32 m), mientras que su compatriota Valentina Barrios fue undécima con 59,14 metros.

Nada más terminar el concurso, Flor Ruiz se fundió en un abrazo con Juleisy Angulo ya que ambas son amigas y compañeras de entrenamiento.