Joven portero Diego García Tasón fue operado exitosamente tras sufrir fracturas faciales

'Diego fue operado y responde bien; exigimos claridad y acciones concretas'Con este título, la familia del joven guardameta del San Francisco FC, Diego García Tasón, informó que el deportista fue operado con éxito el pasado lunes 26 de octubre en el Hospital Santa Fe, luego de sufrir múltiples fracturas en el rostro el pasado 21 de octubre durante un partido de Liga PROM, y de paso, exigió ayuda para sufragar los gastos de la cuenta hospitalaria supera los 24,000 dólares, aunque todavía faltaba incorporar algunos cargos relacionados con la cirugía y otros servicios. La póliza de seguro contempla una cobertura de $10,000. 'Fue una intervención delicada (de unas 4 horas) debido a la magnitud de las lesiones: 14 fracturas en los pómulos, además de las lesiones en el tabique y la mandíbula. También fue necesario realizarle una traqueostomía. Aunque nos alienta su respuesta tras la cirugía, su recuperación requiere cuidados intensivos y seguimiento médico', señala el documento facilitado por familiares del futbolista de 17 años.'Hoy nos llena de esperanza que Diego haya podido ser operado y que esté respondiendo bien después de una intervención tan delicada. Su salud y su recuperación seguirán siendo nuestra prioridad'.'Como familia, también hemos decidido iniciar acciones legales para defender los derechos de Diego y procurar que se determinen las responsabilidades correspondientes. Incluso en las conversaciones sostenidas con nuestros abogados, hemos recibido afirmaciones que consideramos falsas y que deberán esclarecerse por las vías correspondientes. Nuestra familia merece verdad, respeto, respuestas claras y compromisos que se cumplan'.<b>Sobre el comunicado del San Francisco FC </b>Ante el comunicado emitido por el San Francisco Fútbol Club, la familia del jugador también se expresó: 'consideramos necesario precisar lo que hemos vivido como familia y solicitar claridad sobre el acompañamiento anunciado por la institución'.