Joshua Cheptegei y su incursión en el maratón antes del sueño olímpico

Sigue "enamorado de los 10.000 metros" pero tenía ganas de una "nueva aventura": con 27 años y a ocho meses de los Juegos Olímpicos, el ugandés Joshua Cheptegei participará el domingo por primera vez en un maratón, el Valencia (España), pero sin olvidar sus ambiciones olímpicas en pista.

Campeón olímpico de los 5.000 metros, vigente triple campeón del mundo en los 10.000 metros, plusmarquista mundial en las dos distancias... Joshua Cheptegei lo ha ganado casi todo en pista y llevaba tiempo barajando la posibilidad de probar en la distancia más larga, una transición cada vez más habitual entre los corredores de fondo.

"El año que viene hará diez años que corro a nivel internacional así que pasar al maratón es como una nueva aventura", explicó ante un grupo de periodistas.

Para su estreno en la distancia, Cheptegei optó por Valencia, la 'Ciudad del Running', reputada por albergar recorridos rápidos que en el pasado le han sonreído.

En la ciudad del Turia batió en 2019 el récord del mundo de los 10 kilómetros en ruta (con el que se hizo semanas después, también en Valencia, el keniano Rhonex Kipruto, después suspendido provisionalmente por dopaje).

También en Valencia pulverizó hace tres años el récord del mundo de los 10.000 metros que ostentaba desde hacía 15 años la leyenda Kenenisa Bekele, que también estará en la salida el domingo.

- Pocos kilómetros por semana -

Por ello, "cuando hizo falta elegir dónde correr (la maratón), Valencia era la mejor opción. No queríamos comenzar en un sitio que no conocemos", afirma Cheptegei, quien se entrena cada día en Kapchorwa, su ciudad natal en el este de Uganda.

Después de los Mundiales de atletismo de Budapest, en agosto (oro en los 10.000 metros) y algunas semanas de reposo, el joven ugandés se lanzó a su primera preparación de maratón. "He aprendido mucho, en especial sobre la nutrición: hace falta saber hidratarse, saber lo que el cuerpo necesita para correr cada vez más tiempo", detalla.

También es necesario recorrer más kilómetros que de costumbre y descubrir las largas distancias. Con "entre 140 y 160 kilómetros por semana", Cheptegei sigue lejos de las distancias recorridas por las estrellas de la disciplina, que superan con facilidad los 200 kilómetros semanales, incluso los 300 kilómetros como el nuevo hombre récord, el keniano Kelvin Kiptum.

"Las salidas largas eran muy cansadas para mí pero ahora he aprendido a aceptar que formará parte de mi vida en el futuro", explica el atleta, que quiere dedicarse en el futuro a las carreras en ruta.

- "Todavía enamorado" de los 10.000 -

Pero Cheptegei no colgará los clavos antes de los Juegos Olímpicos de París, donde quiere lograr el título olímpico que le falta en los 10.000 metros. "Casi he acabado con la pista pero todavía no he terminado", afirma. "Sigo enamorado de los 10.000 metros así que quiero ir a París y ganar" en las 25 vueltas de pista.

Tampoco excluye un exigente doblete 10.000 - maratón en los Juegos pero quiere probarse en Valencia antes de decidirse.

"Es una nueva distancia, sigo aprendiendo", repite Cheptegei, que ha podido contar con los consejos de los maestros de la disciplina: su ídolo Eliud Kipchoge, exrécordman del mundo, y Stephen Kiprotich, estrella ugandesa del maratón a principios de la década 2010.

"Es muy importante que disfrute y que vea qué pasa después de 35 kilómetros", afirma mientras rechaza la comparación con Kelvin Kiptum, quien tuvo un impresionante debut en Valencia el año pasado.

Después de una temporada marcada por los récords estratosféricos tanto en categoría masculina (02H00:35 por Kiptum) como en femenina (2h11:53 por Tigst Assefa), Cheptegei afirma que no busca "hacer un crono rápido".

"02H03, 02H04...", menciona, como tiempo para recorrer los 42,195 kilómetros. "Lo ideal sería subir al podio".