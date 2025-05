Josh Tarling gana la 'crono' del Giro, Roglic se coloca líder

El ciclista británico Josh Tarling (Ineos) se impuso este sábado en la segunda etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 13,7 km por las calles de Tirana, tras la que el esloveno Primoz Roglic se colocó líder de la carrera.

El joven galés de 21 años, especialista en la lucha contra el crono, se llevó la etapa por un segundo sobre Roglic (Red Bull-Bora) y superó en 3 segundos al australiano Jay Vine (UAE), logrando su primera victoria como profesional en una gran vuelta.

Es el octavo triunfo de Tarling en el ciclismo profesional, todos ellos en etapas contrarreloj, en las que saca provecho de su imponente físico (1,94 m de altura).

- Ayuso a 17 segundos -

"Estoy muy feliz. La espera en el sillón del líder (de la etapa) no fue agradable. No quiero volver a vivirlo. Primoz (Roglic) me dio miedo (de que le ganara), fue muy estresante", explicó el joven británico.

Roglic, principal favorito a la victoria final en Roma, el próximo 1 de junio, sacó una renta de 17 segundos al español Juan Ayuso (UAE), llamado a ser su gran rival en la pelea por la maglia rosa.

En la general, Roglic aventaja en un segundo al danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), que comenzó la jornada vestido de rosa tras ganar la primera etapa el viernes, mientras que Ayuso es quinto a 16 segundos, justo por delante de su compañero de equipo mexicano Isaac del Toro (a 17 segundos del rosa).

El veterano esloveno sacó importantes ventajas con respecto a otros favoritos al podio: más de medio minuto a los gemelos Simon y Adam Yates, 38 segundos al ecuatoriano Richar Carapaz y 49 al colombiano Egan Bernal.

El belga Wout van Aert (Visma), segundo en la víspera y que tenía una gran ocasión para colocarse líder de la carrera, falló y acabó a 39 segundos.

- Despedida de las carreteras albanesas -

El domingo, los corredores disputarán la tercera y última etapa por tierrar albanesas, con un recorrido de 160 km con inicio y final en Valona y un par de dificultades montañosas: primero el puerto de Shakellës, de cuarta categoría y luego el Qafa e Llogarasë, con 10,5 km de ascenso a un desnivel medio del 7,4% y rampas de un máximo del 12%.

No obstante, su cima se encuentra a 40 km de la meta, por lo que no debería provocar grandes problemas a los ciclistas que aspiran al podio.

El lunes, primera jornada de descanso, lo aprovechará la carera para viajar al sur de Italia, donde se reanudará la prueba el martes.