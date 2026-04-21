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Jornada histórica en carrera de Aceleración nocturna

Jornada histórica en carrera de Aceleración nocturna
Jornada histórica en carrera de Aceleración nocturna
Jornada histórica en carrera de Aceleración nocturna
Jornada histórica en carrera de Aceleración nocturna
Redacción Web
21 de abril de 2026

El pasado fin de semana, el Autódromo Panamá fue el escenario de una emocionante jornada de Carreras de Aceleración (drag racing) que dejó al público con los corazones acelerados.

La competencia reunió a pilotos nacionales e internacionales en una fiesta del motor llena de adrenalina, récords personales y un ambiente festivo que hizo vibrar a todos los presentes.

El evento contó con la participación de 6 pilotos internacionales —3 de Costa Rica y 3 de Nicaragua— quienes compitieron tanto en categorías de automóviles como de motocicletas, elevando el nivel competitivo de la jornada.

Entre los momentos más destacados de la jornada sobresalió la actuación de Gary Carbono, quien al volante de su Tesla Plaid registró un tiempo de 8.6 segundos, estableciendo el nuevo récord de la región para un automóvil eléctrico.

Un hito histórico que consolida a Panamá como referente en la adopción de tecnología EV dentro del automovilismo de alto rendimiento.

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La bandera de la mejor marca del evento la tomó el piloto costarricense Oscar Martínez, quien logró el impresionante tiempo de 7.9 segundos a bordo de su Mazda RX-7 equipado con motor 2JZ, una actuación que erizó la piel de todos los presentes en las tribunas.

En el plano nacional, la jornada también fue testigo de numerosas mejoras en marcas personales. Germán López bajó a 8.6 segundos en su Mustang Shelby; Fredy Guzmán marcó 9.0 segundos en su Supra MKV; Christopher Lyma Young registró 9.2 segundos en su Mustang; Manuel Jiang anotó 9.6 segundos en su Mitsubishi Evolution; Bolívar Fung llegó a 9.8 segundos también en un Evolution; y Jacobo Malca cerró su actuación con un sólido 10.0 segundos en su Mustang.

La jornada también escribió una página histórica para el deporte femenino panameño: Silka Zúñiga alcanzó un registro de 10.618 segundos, coronándose como la panameña más rápida en la historia del drag racing nacional. Una marca que sin duda inspirará a nuevas generaciones de pilotas en el país.

La categoría de motocicletas de 1,000 cc contó con un nutrido grupo de participantes, donde los visitantes nicaragüenses se robaron los aplausos. Wili Nicaragua fue el más veloz con un tiempo de 8.4 segundos, seguido por José Cabrera con 8.8 segundos, dos registros que pusieron de pie a la afición.

El espectáculo no se limitó a la pista. A la mitad del evento y al cierre de la jornada, las presentaciones de los artistas Alejandro Torres y Robinho mantuvieron el ánimo del público en su punto más alto, convirtiendo la competencia en una verdadera fiesta del motor para toda la familia.

* FUENTE y FOTOS: Autodromo Panamá

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