Jornada histórica en carrera de Aceleración nocturna

El pasado fin de semana, el Autódromo Panamá fue el escenario de una emocionante jornada de Carreras de Aceleración (drag racing) que dejó al público con los corazones acelerados.

La competencia reunió a pilotos nacionales e internacionales en una fiesta del motor llena de adrenalina, récords personales y un ambiente festivo que hizo vibrar a todos los presentes.

El evento contó con la participación de 6 pilotos internacionales —3 de Costa Rica y 3 de Nicaragua— quienes compitieron tanto en categorías de automóviles como de motocicletas, elevando el nivel competitivo de la jornada.

Entre los momentos más destacados de la jornada sobresalió la actuación de Gary Carbono, quien al volante de su Tesla Plaid registró un tiempo de 8.6 segundos, estableciendo el nuevo récord de la región para un automóvil eléctrico.

Un hito histórico que consolida a Panamá como referente en la adopción de tecnología EV dentro del automovilismo de alto rendimiento.