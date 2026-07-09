Jorge Martín defiende liderato en Alemania antes del parón de la MotoGP

Como desde el inicio de la temporada, Aprilia y Ducati deberían disputarse la victoria este fin de semana en el Gran Premio de Alemania, undécima cita de la temporada de la MotoGP y la última antes del tradicional parón del verano europeo.

El español Jorge Martín, líder de la general del Mundial, tendrá que acelerar con su Aprilia para llegar a esa pausa del campeonato como líder, un objetivo que persigue también su compañero de equipo italiano Marco Bezecchi.

Ese último, que fue primero casi toda la temporada, lleva tres fines de semana decepcionantes en la MotoGP y no llega en su mejor estado de forma después de su caída de hace diez días en Países Bajos.

"La caída de Assen fue violenta. Afortunadamente no tengo fracturas pero me duele mucho todo el cuerpo (...) Físicamente estoy muy lejos de estar al 100%. Así que mi objetivo actualmente no es el mismo que en un fin de semana normal, donde aspiraría a un buen rendimiento para luchar por el podio o la victoria", anunció el italiano, que se cayó en Países Bajos cuando iba a más de 200 km/h.

- Márquez, en un circuito talismán -

El piloto posiblemente más esperado en Alemania será el español Marc Márquez (Ducati).

El catalán, todavía no recuperado del todo de su reciente paso por quirófano, tiene Sachsenring como su particular jardín, con 12 victorias allí, 9 de ellas en la MotoGP.

"Mi principal adversario, o en todo caso el que me preocupa más, es mi condición física. El resto me da igual. Los otros pilotos son muy rápidos, pero mi principal rival será eso", explicó el siete veces campeón mundial de MotoGP.

"Conservo mi mentalidad. Hace tres carreras estaba fuera de juego y he vuelto al juego, así que vamos a ver si conseguimos hacer un buen fin de semana", añadió Márquez.

Si consigue una decimotercera victoria en Sachsenring el domingo, no solo conseguiría unos puntos valiosos para la general, sino que igualaría dos récords de la leyenda italiana Giacomo Agostini, el de número de victorias en una misma cita (13) y el de número de victorias en un mismo circuito en la categoría reina (10).

- Luz verde para Acosta -

Marc Márquez no será el único cartucho de Ducati en Alemania, ya que la marca italiana también confía en Francesco Bagnaia y en otro italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

Ese último, muy regular este año y cuya marcha a KTM para el próximo año acaba de anunciarse, está a solo 16 puntos de Martín en la clasificación del Mundial y su objetivo es reducir el margen antes del parón.

Por su parte, el español Pedro Acosta (KTM), que fue operado hace nueve días de la muñeca derecha, fue autorizado el jueves a participar en el Gran Premio alemán.

La intervención quirúrgica fue para tratar un síndrome del canal carpiano que le provocaba dolores y pérdida de sensibilidad en una mano.