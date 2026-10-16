Jódar se mete en semifinales de Shanghái y se acerca al Masters

El tenista español Rafael Jódar (N.13 del ranking mundial) se clasificó para las semifinales del Masters 1000 de Shanghái al derrotar este viernes al noruego Casper Ruud (N.24), por 4-6, 6-4 y 6-3.

El joven madrileño de 20 años se clasifica así para sus segundas semifinales de un Masters 1000 (tras Montreal) y se acerca, en su primera temporada como profesional, al torneo de maestros que reunirá del 8 al 15 de noviembre en Turín a los ocho mejores tenistas del año.

Clasificado ya para el Masters, el italiano Jannik Sinner, aún número 1 de la ATP, renunció a jugar lo que queda de temporada para recuperarse completamente de la lesión de rodilla que le impide jugar desde julio, dejando su plaza para el 9º clasificado de la "Race", la clasificación que sólo tiene en cuenta los resultados de 2026.

Al ganar a Ruud, Jódar superará en la "Race" al australiano Alex de Miñaur y al serbio Novak Djokovic, ya eliminados ambos en Shanghái, y se coloca provisionalmente 9º en la clasificación que da derecho a jugar el Masters.

Jódar tratará el sábado de clasificarse para la primera final de su carrera en un Masters 1000 (los segundos torneos en importancia tras los cuatro Grand Slams) contra el vencedor del último cuarto de final, que este viernes disputarán el ruso Daniil Medvedev (N.6) y el estadounidense (N.18).

El madrileño comenzó la temporada en el puesto 168º de la clasificación mundial y está a un paso de acabar la temporada en el Top 10, un resultado excepcional para un novato.

Ganó a comienzos de abril su primer torneo en el circuito (en tierra batida en Marrakech) y el sábado disputará su quinta semifinal en 2026, la más importante de la gira asiática.

El primer set se decidió a favor de Ruud con un único break en el décimo juego, luego de que en el anterior, Jódar desaprovechase tres bolas para haber quebrado el servicio del noruego.

Pese a perder el primer parcial, Jódar no se rindió y mantuvo un alto nivel de juego, basado en un potente servicio que le permitió ganar casi el 70% de los puntos con su saque.

Ruud, además, cometió más errores no forzados y poco pudo hacer para impedir la remontada del español.

La primera semifinal la disputarán el alemán Alexander Zverev (N.2 del ranking) y el también español Alejandro Davidovich (N.26).