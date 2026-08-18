Jódar se deshace de Tabilo y avanza a octavos del Masters 1000 de Cincinnati

La nueva joya del tenis español, Rafael Jódar, avanzó el lunes a octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati al vencer al chileno Alejandro Tabilo en sets corridos.

Jódar, de 19 años y duodécimo preclasificado, se impuso al chileno, vigesimosegundo sembrado, por 6-2 y 6-1 en un partido que empezó con retraso por la lluvia que ha venido complicando el torneo, último antes del Abierto de Estados Unidos.

"Aquí todos juegan muy bien, debí estar en mi mejor nivel para poder derrotar a Tabilo", dijo Jódar al finalizar el partido, que ganó en 75 minutos de juego.

"Estoy muy feliz de poder obtener este tipo de victorias, es un sueño poder jugar partidos en la cancha central de un Masters 1000, estoy agradecido de poder estar en esta posición pero seguiré siendo el mismo niño que miraba por televisión", agregó el español.

En octavos de final Jódar se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, séptimo favorito, que más temprano venció al belga Alexander Blockx por 7-5, 4-6 y 7-5.

Jódar avanzó hasta cuartos de final en siete de sus últimos ocho torneos disputados desde abril, incluyendo los Masters 1000 de Madrid, Roma y Montreal.

"Soy nuevo en el circuito y todos los jugadores son nuevos para mí, aquellos que enfrente en el pasado es un poco más fácil de preparar, pero todos los partidos son diferentes y los torneos tienen condiciones distintas", agregó.