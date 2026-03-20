Joan García, entre las novedades de la selección española para amistosos de marzo

El seleccionador de España Luis de la Fuente anunció este viernes la lista de 27 jugadores convocados para los amistosos contra Serbia y Egipto, en la que destaca el arquero del FC Barcelona Joan García.

El jugador de 24 años es uno de los cuatro porteros convocados, junto a los ya habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Además de García, otros tres jugadores también recibieron su primera convocatoria: el defensa central Cristhian Mosquera (Arsenal) y los atacantes Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (Osasuna).

A escasos tres meses para el inicio del Mundial 2026, al que España acudirá como una de las grandes favoritas, destaca la ausencia en la lista de Nico Williams, todavía en proceso de recuperación de sus problemas físicos.

Tampoco aparece Gavi, que acaba de incorporarse de nuevo al FC Barcelona tras una grave lesión que le apartó seis meses de los terrenos de juego.

Sí se mantienen pilares fijos, como los laterales Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, los centrocampistas Rodri, Pedri, Dani Olmo o Martín Zubimendi y atacantes como Lamine Yamal o Mikel Oyarzabal.

España se enfrentará el 27 de marzo a Serbia en el estadio de la Cerámica, casa del Villarreal, y el 31 de marzo a Egipto en el estadio del Espanyol, en Barcelona.

- Nómina completa

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal/ENG), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan García (FC Barcelona)

Defensas: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham/ENG), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal/ENG), Marc Cucurella (Chelsea/ENG), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/GER)

Centrocampistas: Rodri (Manchester City/ENG), Martín Zubimendi (Arsenal/ENG), Pedri (FC Barcelona), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Dani Olmo (FC Barcelona), Fermín López (FC Barcelona)

Atacantes: Yéremy Pino (Crystal Palace/ENG), Álex Baena (Atlético de Madrid), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona)