Jenni Hermoso quedó devastada tras el beso de Rubiales, afirman Alexia Putellas y otras futbolistas

Jenni Hermoso no pudo disfrutar de haber ganado el Mundial al quedar devastada anímicamente por el beso forzado de Luis Rubiales y las presiones para que lo disculpara, afirmaron este jueves varias compañeras en la selección española, entre ellas la doble Balón de Oro Alexia Putellas.

La número 10 de la selección "no estaba bien", "estaba muy agobiada y nos decía que no la dejaban (tranquila), que no paraban", señaló Putellas, al testificar mediante videoconferencia en el juicio al ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Putellas, quien lanzó en redes la etiqueta #SeAcabó en apoyo a Hermoso y contra el machismo, contó ante el tribunal ubicado cerca de Madrid que Hermoso le decía entre lágrimas "no puedo más".

En un viaje a Ibiza de celebración, Hermoso "estaba triste, no estaba disfrutando, ni mucho menos, de lo que había pasado, que era que acabábamos de ganar un Mundial (...) que en teoría tiene que ser un momento alegre o el mejor momento de tu vida", dijo de su lado otra internacional, Laia Codina.

Hermoso "era una montaña rusa de emociones, porque intentaba disfrutar del viaje, de las compañeras, del entorno, pero luego era consciente de lo que había pasado y volvía a estar triste, cabizbaja, no era ella", relató Ana Belén Ecube, una amiga de la futbolista que la acompañó a Ibiza.

Tanto Ecube como las compañeras de Hermoso confirmaron que la atacante, que actualmente juega en México, fue sometida a presiones por parte de Rubiales y de otros miembros de la RFEF para que minimizara el beso.

"Entiendo que lo que está sucediendo es que la siguen como presionando, intentando que haga el video" junto a Rubiales para decir "que el beso (...) fue consentido", afirmó Putellas.

Rubiales está acusado de agresión sexual, por el beso forzado en la boca que le dio a Hermoso ante los ojos del mundo en plena celebración por la victoria en el Mundial de 2023, y de coacciones, por las presiones a la jugadora.

La fiscalía pide para Rubiales 2,5 años de cárcel.

También están siendo enjuiciados por las coacciones el ex entrenador de la Roja femenina, Jorge Vilda, y dos exdirigentes de la RFEF, quienes se exponen a año y medio de cárcel.

Rubiales, quien siempre ha dicho que el beso fue consentido, y los demás acusados deben declarar el próximo martes, un día antes de lo previsto, por la rapidez con que ha discurrido el proceso que empezó el lunes con el testimonio de Hermoso.