Jenni Hermoso prueba su valía desde el 'exilio'

Desterrada al banquillo en los Juegos de París, la artillera histórica española, Jenni Hermoso, probó su valía al liderar la remontada que condujo a La Roja a semifinales, toda una carta de intenciones antes del reencuentro con Brasil que definirá el boleto al Parque de los Príncipes.

Titular indiscutible en las conquistas del Mundial de 2023 y la Liga de Naciones de Europa de 2024, la '10' de 34 años ha sido relegada a la suplencia en la primera participación ibérica en el torneo olímpico femenino.

En la primera ronda apenas jugó la parte final del debut ganador 2-1 contra Japón (entró en el 68) y fue titular en el triunfo 2-0 contra Brasil, en el cierre del Grupo C, cuando ya estaban clasificadas a cuartos de final, aunque dejó el campo en el 59.

En la sufrida victoria en penales contra Colombia (4-2, 2-2), el sábado en Lyon, tuvo su mayor rodaje: entró en el 65 en reemplazo de Alexia Putellas, Balón de Oro en 2021 y 2022, y jugó hasta el final de la prórroga.

Su ingreso revitalizó la ofensiva de las campeonas del mundo, grandes favoritas al oro, que iban abajo 2-0. Anotó su primer gol en la competencia, para el 2-1, al concretar un pase de la delantera Salma Paralluelo, vital también para asegurar el pase a semis.

"Yo estoy preparadísima desde el minuto cero, desde que salgo del banquillo. Desde que salí he dicho que iba a dejar todo en el campo y espero que lo haya dejado para que el equipo pueda seguir disfrutando de estas Olimpiadas", dijo al sellar el pase a la ronda de las cuatro mejores selecciones.

- "Cosas" sin respuesta -

Su falta de protagonismo (136 minutos en cuatro partidos) ha provocado cuestionamientos a la seleccionadora Montse Tomé, en especial luego de que Hermoso dijera que no entendía su suplencia durante la fase de grupos.

"Estoy perfectamente, sigo siendo la misma jugadora que el mes pasado o hace tres días. Hay cosas que no tienen respuesta y ahora tengo un rol diferente. Aceptándolo o no, es lo que me toca", afirmó en su momento a la cadena Cope.

Tomé descartó que relegar a Hermoso tuviera que ver con problemas físicos y atribuyó su decisión de enviarla al banco a la dura competencia interna en el seno de las campeonas del mundo.

España ha apostado por un medio campo liderado por las dos españolas dueñas de Balones de Oro, Putellas y Aitana Bonmatí, con Patri Guijarro como pívot. Adelante, el trío es conformado por Paralluelo en el centro y Mariona Caldentey y Athenea del Castillo en las bandas.

"Ella es una jugadora que siempre ha jugado y ellas tienen que empezar a comprender que el fútbol es esto. Así que, como he dicho, Jenni es una grandísima jugadora, está aceptando su rol, es algo nuevo y al final ha tenido el tiempo para jugar como si jugara de inicio", afirmó la DT tras vencer a las colombianas.

- "Seguir dando guerra" -

Por lo dicho por Tomé, pareciera que la jugadora del Tigres de México volverá a estar en la segunda fila en el choque que vale el pase a la final del sábado en el Parque de los Príncipes, casa del PSG en París.

Las ibéricas se citarán el martes en Marsella (19H00 GT) con la 'Canarinha', motivada tras eliminar a la anfitriona Francia (1-0) el sábado en Nantes.

Subcampeonas olímpicas en Atenas-2004 y Pekín-2008, las brasileñas sufrirán de nuevo la baja por suspensión de la legendaria atacante Marta, expulsada por una dura entrada contra la lateral española Olga Carmona en el cierre de la fase de grupos.

"Cada vez los equipos están más preparados o quieren ganarnos", afirmó Hermoso tras brillar contra las cafeteras.

"Al final, somos como un equipo a batir. Nosotros sabemos que el fútbol es un diario trabajo e intentamos mantenernos o tener la constancia de ser el mejor equipo del mundo y prepararnos para seguir dando guerra".