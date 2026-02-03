Jefa de seguridad de la NFL dice que no habrá agentes del ICE en el Super Bowl

La jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, dijo este martes que los agentes estadounidenses del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tendrán ningún papel en el Super Bowl de este fin de semana en California.

Informes recientes de medios estadounidenses indicaban que habría presencia de agentes del ICE en servicio durante el juego del domingo en el Levi's Stadium, en Santa Clara, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks pugnarán por la corona del football americano.

Sin embargo, Lanier dijo en rueda de prensa este martes que "no hay operaciones planificadas del ICE ni de control de inmigración programadas en torno al Super Bowl ni en ninguno de los eventos relacionados".

Añadió que los planes de seguridad para el evento anual más importante del calendario deportivo estadounidense serían similares a los de ediciones anteriores, y que no existían "amenazas conocidas, específicas ni creíbles" contra la cita.

Agentes del ICE fuertemente armados y enmascarados han sido desplegados en varias ciudades estadounidenses como parte de la política de mano dura en materia de inmigración del presidente Donald Trump.

Recientemente, el despliegue de esa fuerza ha desatado indignación pública tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del ICE el mes pasado en Minneapolis.

"No hay actividades de control del ICE planificadas", afirmó Lanier. "Estamos seguros de ello".