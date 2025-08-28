Jay Vine gana en Andorra la 6ª etapa de la Vuelta, Traeen nuevo líder

El australiano Jay Vine, escapado durante más de 160 kilómetros, se impuso en solitario este jueves en la sexta etapa de la Vuelta a España, en Pal, en Andorra, por delante de su compañero de fuga, el noruego Torstein Traeen, nuevo líder de la general.

El corredor del UAE Emirates, que formaba parte de un grupo de diez integrantes que se escapó antes incluso de la primera dificultad montañosa del día, distanció a sus compañeros de fuga en el penúltimo puerto de esta primera gran etapa de montaña para imponerse en solitario en el final en alto.

Segundo en meta, Traeen (Team Bahrain), corredor mejor clasificado en la general entre los escapados junto al francés Bruno Armirail, despojó del maillot rojo al danés Jonas Vingegaard.

A Traeen le fue diagnosticado un cáncer testicular en 2022, del que se recuperó antes de reaparecer unos meses después.

Armirail es segundo en la general a 31 segundos del líder, y el italiano Lorenzo Fortunato es tercero a más de un minuto.

"Si me metí en la escapada era para ganar la etapa. Había también la opción de una escapada que no llegase a término, y entonces yo hubiera podido trabajar para mis jefes de filas. Teníamos varias cartas para jugar", explicó Jay Vine ante el micrófono de Eurosport.

"Conozco bastante bien estas carreteras, no vivo lejos, aquí abajo, es mi subida favorita en Andorra", confesó el australiano tras lograr la tercera victoria de su carrera en la Vuelta.

- Paso atrás de Ayuso -

Con la idea de contrariar los planes de Vingegaard y del Visma-Lease a bike, el equipo UAE -aún sin su líder Tadej Pogacar-, que había ganado la contrarreloj por equipos la víspera, vio sin embargo cómo uno de sus hombres fuertes, Juan Ayuso, llegó a meta a casi doce minutos.

"Las sensaciones son las de toda la Vuelta, lo llevo diciendo desde el día uno, incluso antes de empezar, mi planteamiento era no hacer la general, el equipo me pidió que probara para ver si mejoraba, lo he intentado, pero como seguía sin encontrarme bien, me he dejado llevar", explicó Ayuso.

El equipo emiratí deberá ahora apostar todo por el portugués Joao Almeida, sexto en la general a sólo ocho segundos del danés (5º).

Portador del maillot rojo durante 24 horas, el escalador francés David Gaudu se vio relegado a la 15ª posición, a más de tres minutos del maillot rojo.

El viernes podrían establecerse nuevas diferencias al término de una segunda etapa de montaña con cuatro dificultades catalogadas, entre ellas dos puertos de primera categoría, entre Andorra la Vella y la estación de esquí de Cerler, en la provincia española de Huesca.