Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

Las autoridades japonesas del boxeo anunciaron este martes la puesta en marcha de reglas más estrictas en lo referente a la pérdida de peso con el objetivo de evitar la deshidratación de los boxeadores, tras el reciente fallecimiento de dos púgiles.

La Asociación Japonesa de Boxeo Profesional (JPBA), la Comisión Japonesa de Boxeo (JBC) y los propietarios de gimnasios decidieron implantar test de orina para medir la deshidratación, entre otras medidas encaminadas a controlar la pérdida rápida de peso de los boxeadores, declaró el secretario general de la JBC Tsuyoshi Yasukochi.

Esta decisión llega tras las muertes de Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, ocurrida tras pelear ambos en la misma velada, celebrada el pasado 2 de agosto en el Salón Korakuen de Tokio.

Aunque falta por determinar la causa exacta que provocó ambos fallecimientos, la Asociación Mundial de Boxeo cree que la deshidratación provocada por una pérdida rápida de peso contribuye a aumentar la vulnerabilidad del cerebro frente a las hemorragias.

Los responsables nipones de este deporte decidieron "tomar todas las medidas posibles para que la muerte de estos dos boxeadores no sea en vano", indicó Yasukochi.