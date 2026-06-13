Jalen Brunson (Knicks) es elegido MVP de las Finales de NBA

Tras un último recital de 45 puntos, Jalen Brunson fue elegido este sábado el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de la NBA, en las que sus New York Knicks derrotaron a San Antonio Spurs por un global de 4-1.

El base aseguró el primer anillo de los Knicks desde 1973 con una majestuosa actuación en el triunfo 94-90 del sábado en la cancha de los Spurs.

En la serie, Brunson firmó unos promedios de 32,6 puntos, 2,8 triples, 4,2 rebotes y 4,6 asistencias pero su valor para los Knicks ha ido mucho más allá de los números.

Brunson, de 29 años, se ha echado a la franquicia a los hombros desde que en 2022 los Dallas Mavericks lo dejaron escapar en una decisión que ha marcado a los dos equipos.

Los Mavericks, confiados en que disponían de Luka Doncic, permitieron que se marchara como agente libre, en otra desconsideración hacia un jugador elegido con el número 33 de la segunda ronda del Draft de 2018.

"Este era el sueño. Para esto vine a Nueva York", dijo el base tras recoger el trofeo de manos del comisionado de la NBA, Adam Silver.

-- Diez últimos ganadores del MVP de las Finales:

2026: Jalen Brunson (USA/New York Knicks)

2025: Shai Gilgeous-Alexander (CAN/Oklahoma City Thunder)

2024: Jaylen Brown (USA/Boston Celtics)

2023: Nikola Jokic (SRB/Denver Nuggets)

2022: Stephen Curry (USA/Golden State Warriors)

2021: Giannis Antetokounmpo (GRE/Milwaukee Bucks)

2020: LeBron James (USA/Los Angeles Lakers)

2019: Kawhi Leonard (USA/Toronto Raptors)

2018: Kevin Durant (USA/Golden State Warriors)

2017: Kevin Durant (USA/Golden State Warriors)

-- Los jugadores con más premios MVP de las Finales de la historia:

6. Michael Jordan (USA) (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

4. LeBron James (USA) (2012, 2013, 2016, 2020)

3. Magic Johnson (USA) (1980, 1982, 1987)

. Shaquille O'Neal (USA) (2000, 2001, 2002)

. Tim Duncan (USA) (1999, 2003, 2005)

2. Kareem Abdul-Jabbar (1971, 1985)

. Willis Reed (1970, 1973)

. Larry Bird (1984, 1986)

. Hakeem Olawujon (1994, 1995)

. Kobe Bryant (USA (2009, 2010)

. Kevin Durant (2017, 2018)

. Kawhi Leonard (2014, 2019)