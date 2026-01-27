Jael Escobar es líder de bateo en el Juvenil 2026

El jardinero bocatoreño Jael Escobar encabeza la lista de los mejores bateadores del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros tras sonar para .448 producto de 26 imparables en 58 turnos, hasta lo que va del certamen.

Escobar que venía con un gran trabajo ofensivo sufrió una lesión en una de sus piernas que lo mantiene apartado de la acción hasta el momento.

El segundo mejor bateador del torneo faltando dos fechas para la ronda regular es el receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste Luis Aranda con .438 de average y 32 hits en 73 visitas al plato.

Ricardo Acosta de Coclé es tercero con .414, Carlos Wilson de Bocas del Toro tiene .403 y quinto está Mildner Nieto con .380.

En empujadas el mejor es Luis Aranda con 20, siguen Aníbal Sánchez de Coclé con 19, Ricardo Acosta de Coclé con 18, Luis Atencio de Oeste con 18 y Caleb Rivera de Metro con 15.

En dobles el mejor es Nestor Ramos de Darién, en triples el líder es Haiján Hernández de Occidente con 3, en jonrones Eduardo Canto y Jean Rodríguez de Herrera y Oeste respectivamente con 2 cada uno y en bases robadas el mejor es Ricardo Acosta con 20.

Fuente: Prensa Fedebeis.