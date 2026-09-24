Italia y Ucrania se enfrentarán en semifinales de la BJK Cup

Italia, vigente doble campeona, y Ucrania se enfrentarán el sábado en la segunda semifinal de la BJK Cup de tenis femenino en Shenzhen, después de sus victorias respectivas este jueves en cuartos de final contra la anfitriona China (2-1) y Bélgica (2-1).

La otra semifinal, que se disputará el viernes, medirá a España contra la República Checa. La final de este torneo, considerado el equivalente femenino a la Copa Davis masculina, está programada para el domingo.

En el primer turno de este jueves, Anhelina Kalinina dio el primer punto a Ucrania en su eliminatoria de cuartos al derrotar a Jana Otzipka por 6-7 (6/8), 6-1 y 6-1.

Greet Minnen, apenas 217ª del mundo, devolvió la esperanza a las belgas al ganar a Elina Svitolina, séptima jugadora de la clasificación WTA, por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-4.

En el partido de dobles decisivo Ucrania se impuso con la dupla Anhelina Kalinina/Lyudmyla Kichenok, que venció a Magali Kempen y Lara Salden por un doble 6-3.

La campeona defensora Italia se probó horas después ante la local China, reeditando un pulso de cuartos de final que las europeas ganaron fácilmente hace un año por 2-0.

Zhang Shuai, impulsada por el apoyo del público, dominó ampliamente en el primer partido individual ante Elisabetta Cocciaretto (6-0, 6-2).

Toda la presión recayó entonces sobre los hombros de Jasmine Paolini, exnúmero cuatro mundial y actual vigésima del ranking WTA.

Paolini, de 30 años, pudo equilibrar la eliminatoria al vencer 6-3 y 7-6 (7/4) a la campeona olímpica de París 2024, Zheng Qinwen (52ª).

El choque de dobles era de nuevo decisivo y allí Sara Errani y Paolini consiguieron el punto necesario para pasar a semifinales, al ganar 6-3, 5-7 y 6-3 después de dos horas y cuarto de lucha ante Guo Hanyu y Jiang Xinyu.