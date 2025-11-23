Italia gana sin Sinner a España y conquista su tercera Davis seguida

La anfitriona Italia, sin su estrella Jannik Sinner, derrotó 2-0 a una España sin Carlos Alcaraz en la final de la Copa Davis, este domingo en Bolonia, y consiguió su tercera Ensaladera consecutiva.

Además de estos títulos de 2023, 2024 y ahora 2025, Italia ganó esta emblemática competición masculina de tenis en 1976, por lo que su cuenta se eleva a cuatro en toda su historia.

Flavio Cobolli, 22º jugador mundial, logró el punto decisivo en un duro partido en el que tuvo que remontar ante Jaume Munar (36º) por 1-6, 7-6 (7/5) y 7-5, después de que Matteo Berrettini (56º) hubiera ganado en el primer partido de los individuales a Pablo Carreño (89º) por 6-3 y 6-4.

- Cobolli y Berrettini, los héroes -

"Esto era mi sueño. Hemos sido un equpo unido y hemos intentado recrear el espíritu de equipo que llevó a Italia a ganar el Mundial (de fútbol) de 2006", declaró Cobolli.

Italia había quedado tocada anímicamente cuando se enteró que debía afrontar esta fase final sin su estrella nacional, Sinner (2º del mundo), y también sin Lorenzo Musetti (8º), pero la semana boloñesa ha sido perfecta, ganando cada uno de sus duelos por 2-0 y brindando momentos de gran emoción sus tifosi con remontadas y partidos para el recuerdo.

Se impuso primero a Austria el miércoles en cuartos y después el viernes a Bélgica, sin perder ningún partido en una fase final que se disputaba por primera vez en su territorio, después de varios años en España.

Ningún país había ganado tres años seguido la Davis desde que Estados Unidos encadenara cinco títulos consecutivos, entre 1968 y 1972.

En el palmarés histórico, Italia y sus 4 Davis están todavía muy lejos de las 32 de los estadounidenses e incluso por detrás de las 6 de España, que levantó el trofeo por última vez en 2019.

"Hoy hemos perdido la final, pero no es algo que vea como un drama. Es algo buenísimo haber estado tan cerca de ganar la séptima Davis", afirmó el capitán de los españoles, David Ferrer.

Por segundo año consecutivo, Italia puede presumir además de haber hecho doblete en el mismo año en las principales competiciones de selecciones nacionales de tenis, ya que también revalidó su título en la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), el equivalente femenino a este torneo.

- Grandes ausentes -

Sinner había renunciado a estar en esta semana en Bolonia para tener más tiempo en la preparación de la temporada 2026 y del Abierto de Australia de enero, donde defenderá título.

Musetti, por su parte, fue declarado baja por su "condición física" y la inminente llegada de su segundo hijo.

España también llegó mermada a Bolonia, sin el número 1 mundial Alcaraz, lesionado en la pierna derecha, y sin Alejandro Davidovich (14º), que no fue convocado por el capitán David Ferrer.

El jugador de mejor ranking ATP presente esta semana en Bolonia era el alemán Alexander Zverev (3º), cuya selección fue eliminada el sábado por España en semifinales.

Con este torneo, el tenis masculino baja el telón de su temporada de 2025, donde ya solo queda programado este año el Masters ATP NextGen para jóvenes tenistas (17-21 de diciembre).

La siguiente cita en el calendario será ya, en el inicio de 2026, la United Cup, una prueba mixta por equipos nacional que arrancará el 2 de enero en Australia, antes de los primeros torneos ATP de la nueva temporada, en Brisbane (Australia) y Hong Kong a partir del 5 de enero.