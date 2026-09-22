Italia gana la prueba de relevos mixtos del Mundial de Ciclismo

La selección italiana, liderada por Elisa Longo Borghini y Filippo Ganna, se proclamó campeona del mundo de contrarreloj en relevos mixtos en el Mundial de ciclismo en ruta este martes en Montreal.

Italia se impuso por nueve segundos de ventaja al combinado francés en esta prueba de creación reciente, estrenada en 2019 en los Campeonatos del Mundo y de Europa.

"¡Por fin!", celebró Ganna, subcampeón de la crono individual del domingo, por detrás del belga Remco Evenepoel.

"Es la primera vez para nosotros. Hemos sufrido mucho. Llevamos un tiempo persiguiendo este título. El arcoíris se quedará como un momento especial para el resto de nuestra carrera", agregó.

Suiza completó el podio a veinte segundos de los ganadores de esta competición en la que participan tres hombres que son relevados posteriormente por tres mujeres en cada equipo.

Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monica Trinca Colonel, Filippo Ganna, Mattia Cattaneo y Matteo Sobrero se colgaron el oro al completar de forma impecable un recorrido de 40,6 km.

"Llevamos tanto tiempo persiguiendo este título, me gusta mucho esta especialidad. Ahora mismo estoy en una nube", añadió Longo Borghini, que venía de lograr dos medallas de bronce y una de plata con su país en el relevo mixto.

Francia terminó segunda, al igual que en 2023 y 2025, cuando quedó a cinco segundos de Australia.

Los australianos ganaron las dos ediciones pasadas y esta vez finalizaron cuartos.

Francia estuvo representada por Juliette Berthet, Cédrine Kerbaol y Marion Borras, Bruno Armirail, Rémi Cavagna y Jordan Labrosse.

La joya francesa Paul Seixas, bronce en la contrarreloj individual del domingo, se quedó en el banquillo para reservar fuerzas de cara a la carrera en ruta del domingo, en la que es uno de los favoritos.

Suiza, por su parte, se vio perjudicada por un problema mecánico de su estrella Stefan Küng.

El combinado español, por su parte, finalizó en la sexta posición, a 1:11 minutos de los campeones.

La selección ibérica fue representada por Sandra Alonso, Mireia Benito, Paula Blasi, Héctor Álvarez, Iván Romeo y Eñaut Urcaregui.

Ecuador y Bolivia fueron decimoterceros, seguidos por México en la casilla 14.

- Clasificación general de la prueba de relevos mixtos:

1. Italia, los 40,6 km en 51:32.28

2. Francia a 9 segundos.

3. Suiza 20.

4. Australia 40.

5. Alemania 49.

6. España 1:11 minutos.

7. Noruega 1:49.

8. Polonia 1:49.

9. Canadá 2:08.

10 Estonia 3:26.