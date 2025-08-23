Inter Miami empata y elimina a DC United de la contienda por los playoffs de la MLS

Sin sus grandes figuras y con un ojo en las semifinales de la Leagues Cup, Inter Miami empató 1-1 ante DC United este sábado en el Audi Field de Washington y dejó a su adversario sin chances de meterse a los playoffs de la MLS.

El delantero Jackson Hopkins (13') adelantó a los locales, colistas de la Conferencia Este con 21 puntos en 28 juegos, pero el argentino Baltasar Rodríguez (64') puso la paridad para los pupilos de Javier Mascherano en la jornada 30.

A las bajas por lesión de Lionel Messi y Jordi Alba, el Jefecito sumó las ausencias en la titular de Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Busquets con el objetivo de preservarlos para el vital duelo del miércoles del torneo conjunto entre las ligas mexicana y norteamericana.

Las Garzas, quintas de la Este, a ocho puntos del líder Cincinnati, que tiene tres partidos más, buscarán ante Orlando City el pase a la final del certamen que ganaron en 2023, en la inauguración de su palmarés.

Las rotaciones de Mascherano llevaron al Inter a emplear un 5-3-2, con Ryan Sailor como novedad en la zona defensiva y David Ruiz en la mitad de la cancha en reemplazo de Busquets.

Ruiz, de 21 años e internacional con Honduras, esperó cinco meses y diez días para volver a ver acción con el cuadro rosa luego de una extensa recuperación de una lesión muscular.

El guatemalteco Aaron Herrera tuvo la primera gran ocasión del partido tras un centro desde la izquierda y un remate de cabeza que salió apenas desviado.

Miami no se ajustó a los cambios en defensa y cometió varios errores en la salida, uno de ellos derivó en el primer gol del partido en los pies de Hopkins, quien disparó cruzado al minuto 13.

DC United, ya sin chances matemáticas de avanzar a playoffs, llegó al cotejo con la peor delantera de la conferencia y con una racha de apenas siete victorias en los últimos 33 partidos en condición de local.

- Rodríguez salva a Miami -

En el complemento, Miami mejoró en la zaga y poco a poco fue construyendo acciones en ataque que tuvieron como base los balones largos a la espalda de los centrales buscando a Tadeo Allende y Fafà Picault.

Rodríguez, quien estuvo en duda por molestias en la cadera, tuvo la primera gran ocasión de los visitantes en el complemento pero su remate pegó en el palo derecho del arco defendido por Luis Barraza.

El ex de Racing de Avellaneda tuvo una segunda oportunidad al minuto 64, ya con Busquets, Suárez y De Paul en el campo, al chutar de primera desde el borde del área. Esta vez el balón fue directo al ángulo y se convirtió en el 1-1.

Miami terminó sobre el arco capitalino pero no pudo encontrar el gol de la victoria.

Alineaciones:

DC United: Luis Barraza - David Schnegg, Kyle Rowes, Lucas Bartlett, Conner Antley (Dominique Badji 79') - Matti Peltola, Brandon Servania (Rida Zouhir 74') - Hosei Kijima (Jacob Murrell 61'), Gabriel Pirani (Jared Stroud 61'), Aaron Herrera - Jackson Hopkins (Joao Peglou 74'). DT: René Weiler.

Inter Miami: Rocco Ríos Novo - Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Ryan Sailor (Ian Fray 79'), Gonzalo Luján (Sergio Busquets 55'), Noah Allen (cap.) - David Ruiz (Baltasar Rodríguez 55'), Benjamín Cremaschi, Telasco Segovia (Rodrigo De Paul 55') - Tadeo Allende (Luis Suárez 63'), Fafà Picault. DT: Javier Mascherano.