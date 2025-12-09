Inter Miami de Messi debutará en Copa de Concacaf ante Nashville o Atlético Ottawa

El Inter Miami de Lionel Messi, flamante campeón de la MLS, debutará en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2026 en octavos de final ante el Nashville o Atlético Ottawa canadiense.

El Nashville, clasificado al certamen regional por haber ganado el torneo de Copa de Estados Unidos, enfrentará al Atlético Ottawa, vigente campeón del torneo de liga canadiense, en primera ronda en partidos de ida y vuelta.

El equipo de Messi ingresa directamente en octavos de final como campeón de la MLS.

También evitan la primera ronda el Toluca (campeón de Liga mexicana) el Seattle Sounders (ganador de la Leagues Cup), Alajuelense de Costa Rica (vencedor de la Copa Centroamericana) y el jamaiquino Mount Pleasant FA (campeón de la Copa del Caribe).

"La meta de este club para el 2026 será ganar la Concachampions, y obviamente quiero ir con un once súper cargado", dijo uno de los propietarios del Inter Miami, Jorge Mas.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf se clasifica para el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029.

"Hemos tenido buenas actuaciones en los últimos años y espero que continúe de esa forma", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber. "Hemos llegado a la final pero solamente hemos levantado el trofeo en un par de ocasiones".

Desde la llegada de Messi al Inter Miami en julio de 2023, las Garzas fueron eliminadas en la Concachampions en cuartos de final en 2024 por el Monterrey y en semifinales en 2025 por Vancouver Whitecaps.

Entre las series más destacadas de la primera ronda de 2026 aparecen América (MEX)-Olimpia (HON) y Pumas (MEX)-San Diego FC (USA).

La primera ronda de la Concachampions se disputará en febrero; los octavos de final en marzo, los cuartos y semifinales en abril y la final se disputará en mayo.