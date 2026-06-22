Inglaterra afronta dudas defensivas pese a su arranque fulgurante en el Mundial

El tan cacareado ataque de Inglaterra funcionó de forma impresionante en su victoria inaugural del Mundial contra Croacia, pero persisten los temores en defensa mientras los Three Lions intentan asegurarse una plaza en los dieciseisavos de final el martes.

Los hombres de Thomas Tuchel vieron cómo les igualaban el marcador dos veces en la primera parte en Arlington, Texas, antes de subir el nivel y ganar 4-2 en su primera salida en Norteamérica 2026.

Fue una actuación impresionante ante una selección croata experimentada, aunque veterana. Sin embargo, cumplir el sueño de ganar el segundo título mundial implicará sobreponerse a retos más duros frente a equipos con más velocidad y pegada, como Francia, España y Argentina.

El siguiente rival de Inglaterra es Ghana, en Boston: el once capitaneado por Harry Kane se clasificará para la siguiente ronda como primero del Grupo L si vence al conjunto africano y Panamá no logra vencer a Croacia el martes en Toronto.

A simple vista, el problema no es evidente. Al fin y al cabo, Inglaterra pasó la fase de clasificación europea sin encajar un solo gol en ocho partidos.

Pero su defensa tiene dos grandes debilidades: la falta de experiencia y un preocupante historial de lesiones.

- Inexperiencia -

El exdefensa inglés Gary Neville, ahora comentarista de Sky Sports, afirmó que la actuación del equipo en la primera parte contra los croatas habría dejado intranquila a la selección.

"Creo que eso hará que Thomas Tuchel ajuste quizá los partidos dos y tres, y que piense de manera ligeramente distinta sobre cómo, en cierto modo, plantea esa defensa y cómo se plantea protegerla", dijo.

El entrenador alemán optó por dejar en casa a tres jugadores con una importante experiencia en torneos: el lateral derecho del Real Madrid Trent Alexander-Arnold y la pareja del Manchester United Luke Shaw y Harry Maguire.

Inglaterra perdió a Tino Livramento por lesión antes incluso de que se hubiera llegado a estrenar en la Copa del Mundo y lo sustituyó por Trevoh Chalobah, que solo lleva una internacionalidad a sus espaldas.

Significa que los nueve defensores de la convocatoria de 26 jugadores suman un total de 191 internacionalidades entre todos, de las cuales 90 pertenecen a John Stones.

Tres miembros de la zaga —el propenso a las lesiones Reece James, Ezri Konsa y el joven de 21 años Nico O'Reilly— debutaron en un Mundial contra Croacia.

- El debate en la zaga -

El principal debate se centra en si el defensa del Manchester City Marc Guehi debe sustituir a Konsa en el centro de la defensa, aunque el central del Aston Villa ha sido uno de los favoritos de Tuchel.

El alemán valora la experiencia y la compostura de Stones, a pesar de que la temporada pasada solo fue titular en cinco partidos de la Premier League antes de dejar el City.

Pero el exdelantero inglés Chris Sutton considera que Tuchel debería alinear a Konsa y Guehi en lugar de Stones, de quien dice que carece de la capacidad atlética de los dos defensores más jóvenes.

"Creo que Konsa y Guehi tienen mejores cualidades en situaciones de uno contra uno que John Stones y habrá momentos en los partidos en los que se verán aislados en uno contra uno frente a jugadores de la máxima categoría", dijo a la BBC.

El delantero inglés Ollie Watkins está menos preocupado y restó importancia a las dudas sobre la línea de cuatro atrás al hablar con los periodistas en la concentración del equipo en Kansas City el domingo.

"La gente siempre va a intentar criticar y encontrar determinadas áreas en las que puedan cebarse, pero creo que, defensivamente, al fin de cuentas tenemos jugadores de clase mundial que han ganado grandes trofeos y han jugado al máximo nivel posible", afirmó.

"Quizás empezamos el partido un poco nerviosos el otro día, pero, una vez que se les pasaron los nervios a los chicos, creo que en la segunda parte literalmente arrasamos a Croacia".