‘Indian Music’ tras la Triple Corona en el Clásico familia Eleta

El potro alazán ‘Indian Music’, ganador oficialmente de las dos primeras gemas de la Triple Corona Nacional, (una de ellas por distanciamiento), saldrá este domingo en busca del triunfo en el Clásico familia Eleta y hacerse del codiciado galardón en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en el sector de Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

El mimado del Stud Campo Azul, ganador de cuatro de sus cinco presentaciones, entra a la competencia como el ejemplar con la primera línea a su favor, en la prueba que lo podría convertir en el XVII nativo que lograra la barrida en las tres pruebas.

Con silla de su jinete usual Yonis Lasso, el prometedor potro participará en el séptimo orden de la cartilla dominical, batiéndose ante siete rivales, en el cotejo de 1,800 metros, con una bolsa de $48,400.

Aunque dicho ejemplar recibe el respaldo mayoritario de los entendidos en la materia y las gabelas asignadas, sus triunfos oficiales en las dos anteriores gemas no han sido convincente, razón por la cual crece la expectativa por saber si lograra este tercer memorable triunfo.

En este aspecto de apreciaciones entran en primer orden la terna formada por Capo Falcone, con silla de Lorenzo Lezcano, equino que cruzó la meta por delante de Indian Music en la segunda prueba de la Triple Corona, posteriormente distanciado, Spotlight, que lo escoltó en el primer evento y Mente Brillante, ocupante de la tercera casilla en esta misma prueba.

‘Con Paso firme’, la incógnita

Un potro que se esperaba mejores presentaciones en la Triple Corona y quedó a deber, es el colorado ‘Con Paso Firme’, un ejemplar con aptitudes para las distancias de alientos que no ha podido demostrar dicha cualidad en esta contienda por el galardón hípico. Para el colorado, que no ha brindado el rendimiento esperado, sus partes interesadas vuelven a confiar sus riendas al experimentado fusta Jesús Barría, en busca de mejorar las dos quintas casillas logradas en las carreras de la Triple Corona.

El resto de la nómina la componen: Silencio Criminal (Ángel Rivas), Cacique Forever (Raymundo Fuentes) e Imponente (Josué Reyes), equinos que a simple vista parecieran inferiores al resto de los participantes.

El Rojo, último Triple Coronado Nacional

El último Triple Coronado Nacional fue El Rojo, en la temporada 2023, siendo el XVI equino en ostentar el galardón en la historia del hipismo panameño.

Prueba define cupos al Clásico del Caribe

Esta relevante competencia servirá para definir la delegación equina que nos representará a la versión 58 del Clásico Internacional del Caribe, cotejo que este año tendrá como escenario el Hipódromo Camarero de San Juan, Puerto Rico el próximo domingo 6 de diciembre.