Lluvias y tormentas se esperan este viernes en varias regiones de Panamá

Lluvias y tormentas marcarán las condiciones del tiempo este viernes 25 de septiembre de 2026, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Abdiel Vásquez.

Durante las horas de la mañana se esperan lluvias con tormentas sobre las áreas marítimas del Pacífico, además de lluvias ocasionales hacia el sur de Veraguas, sur de Los Santos y Panamá Oeste.

En la vertiente del Caribe se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que en el resto de la vertiente del Pacífico predominará el cielo mayormente cubierto.

Para la tarde, el pronóstico indica fuertes aguaceros con tormentas, principalmente en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, la cordillera Central y la región de Oriente, incluida la comarca Emberá. En el resto del territorio nacional se esperan aguaceros aislados.

Durante la noche se prevén lluvias aisladas desde Costa Arriba de Colón hasta Bocas del Toro. En la vertiente del Pacífico podrían registrarse lluvias con tronadas de manera ocasional en el golfo de Chiriquí, golfo de Panamá y Oriente del país, mientras que el resto del territorio mantendrá abundante cobertura nubosa.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 °C a nivel nacional. Los índices máximos de radiación ultravioleta se ubicarán entre niveles moderados y muy altos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico señala que serán favorables tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.

El IMHPA mantiene vigente un Aviso de Vigilancia por lluvias y tormentas.