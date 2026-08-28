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Omar Batista | El alazán Indian Music será la carta brava a batir en el Clásico familia Boyd.
Omar Batista | El potro Mente Brillante dará dura faena en la prueba estelar de este domingo.
Omar Batista | Con Paso Firme se presentará con recia acometida en la recta final.
Marcos Thils
28 de agosto de 2026
12
Será el número de puntos que se disputan en el segundo evento selectivo al Clásico del Caribe.
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