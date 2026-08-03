Impresionante triunfo de Indian Music en el Clásico Familia Delvalle

Evidenciando ser uno de los mejores ejemplares nativos de tres años que rinden campaña en el Hipo Remón, el alazán ‘Indian Music’ ganó ayer la edición 87 del Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Delvalle, colocándose como el posible Triple Coronado 2026.

Con esta impresionante victoria, también suma los primeros cinco puntos de nuestros representantes al Clásico Internacional del Caribe, prueba estelar de la Serie Hípica del Caribe, torneo regional que este año se celebrará en el Hipódromo Camarero, en la isla de Puerto Rico.

El defensor de la divisas del Stud Campo Azul con una magistral monta del experimentado fusta criollo Yonis Lasso se colocó en la posición de mando desde el inicio de la prueba, para marcar la ruta a sus rivales de salida a meta.

Tras el victorioso arribaron ‘Sportlight’, ‘Mente Brillante’, ‘Con Paso Firma’ y cerró el marcador ‘Cacique Forever’.

Los parciales de la carrera se registraron en tiempos de 23.3/5 los 400 metros, 49:2/5 la media milla, 1:14.4/5 los mil 200 metros, la milla en 1:41.1/5 y final de 1:55.0.

Indian Music deja foja de tres triunfos en cuatro salidas a la pista, siendo este su segunda victoria clásica, acumulando en sumas ganadas $50,370.

Acto de Premiación

En la ceremonia de premiación el homenajeado Eric Antonio Delvalle entregó el trofeo del triunfo a los propietarios del ganador, Luis Shirley, José Carrillo y Alberto Paz Rodríguez III.

En su intervención el homenajeado tuvo palabras de estímulo hacia los criadores, dueños y todo el equipo de trabajo del ganador.

Puntuaciones

El Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Delvalle otorgó cinco puntos al ganador tres a la escolta, en tanto que uno a la tercera casilla.

Próximo cotejo

El próximo evento de la Triple Corona Nacional y selectivo al Clásico Internacional del Caribe se celebrará el domingo 30 de agosto con la prueba estelar dedicada a la familia Boyd. En este cotejo se otorgarán puntuaciones de seis al ejemplar ganador, cuatro al segundo peldaño y dos tantos a la tercera posición.

Compendio clásico

El Clásico de la familia Delvalle se instauró en el año 1933, ganado por ‘Home Gossip’, con monta de Eduardo Terán, en tanto que la última versión el año pasado ‘Mr. Bristol’, con Raymundo Fuentes en el sillín.